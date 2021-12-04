محطات فضاء خاصة.. خطة ناسا المستقبلية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 ديسمبر 2021, 03:17 مساء
رواد الفضاء الأربعة في مهمة «كرو 3» خلال تمرين محاكاة في فلوريدا في 28 أكتوبر 2021 (أ ف ب)

وقَّعت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عقودًا مع ثلاث شركات، لمساعدتها في تطوير محطات فضائية خاصة، بغرض تسيير رحلات تجارية إلى الفضاء.

والشركات الثلاث هي «بلو أوريغن» و«نانوراكس» و«نورثروب غومان» التي تبلغ قيمة عقودها 130 و160 و125.6 مليون دولار على التوالي.

وفازت شركة أكسيوم سبايس بعقد مماثل قيمته 140 مليون دولار العام الماضي، وفق «فرانس برس».

وقال مدير ناسا بيل نيلسون في بيان: «نتعاون مع الشركات الأميركية لتطوير وجهات فضائية يمكن للناس زيارتها وحيث يمكنهم العيش والعمل».

وتشجع ناسا بشدة خصخصة المدار المنخفض للأرض من أجل توفير المال والتركيز على مهام استكشاف بعيدة إلى القمر والمريخ.

طالع: «ناسا» تطلق مهمة لحرف مسار كويكب في محاولة لحماية البشرية

وستبقى محطة الفضاء الدولية في الخدمة حتى العام 2024 وأكدت وكالة ناسا أنها يمكن أن تعمل من الناحية الفنية حتى العام 2028. وأيد بيل نيلسون تمديد خدمتها حتى العام 2030.

ويتمثل الهدف في أن تتولى المحطات الخاصة زمام الأمور لاحقًا، ما يضع حدًا للتعاون الدولي الحالي بشأن محطة الفضاء الدولية، ولا سيما مع روسيا.

وقال مدير الرحلات التجارية في وكالة ناسا فيل مكاليستر في مؤتمر صحفي إن هذه العقود «ستساعد في ضمان استمرار وجود بشري للولايات المتحدة في مدار منخفض». وأضاف أن «أي ثغرة (في هذا الوجود) ستكون ضارة».

وتأمل وكالة الفضاء الأميركية في أن تكون قادرة في المستقبل على الاستعانة بخدمات الشركات الخاصة لتلبية احتياجاتها، من دون الاضطرار إلى تمويل تكاليف تشغيل محطة.

وتعتبر أنها ستحتاج إلى أن تكون قادرة على إرسال رائدي فضاء إلى المدار بشكل مستمر، وإجراء حوالى 200 تجربة سنويًا.

وطُوّرت محطة «بلو أوريغن» مع «سييرا سبايس» وسميّت «أوربيتال ريف»، وقد تكون قادرة على استقبال ما يصل إلى 10 أشخاص وأن يستخدمها سياح وشركات وجهات عامة. أما «ستارلاب» من «نانوراكس» فستبدأ العمل في العام 2027.

لا تزال شركة «نورثروب غومان» تسعى لإيجاد اسم لمحطتها، لكنها تخطط أيضًا لرحلات للعلوم أو السياحة. أما مشروع «أكسيوم» فيختلف قليلاً؛ إذ يجب أولًا إرفاق وحدة بمحطة الفضاء الدولية، قبل أن تنفصل المحطة عنها لتصبح مستقلة.

لم تقدم أي شركة تقديرًا لسعر تطوير هذه المحطات. وقال برنت شيروود من «بلو أوريغن» إن «المبلغ الذي استثمرته ناسا اليوم لإطلاق هذا البرنامج صغير مقارنة بالمال اللازم». وقال فيل مكاليستر إن مساهمة الوكالة في هذه المشاريع لا تتجاوز 40% من إجمالي مبلغ الاستثمار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لقاء خاص مع رئيس حزب «نداء القرضابية» علي زيدان
كاريكاتير
لقاء خاص مع رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان
فيديو
عملة «بيتكوين» تواصل الهبوط وتنخفض إلى 12.1%
اقتصاد
بالدوين عن مقتل مصورة «راست»: لا أشعر بالذنب
ثقافة وفن
غرامة لنادٍ برازيلي احتفل في الشارع بسبب تتويج بعد 50 عاما
رياضة عالمية
الإمارات تطلب 80 طائرة «رافال» من فرنسا بـ14 مليار دولار خلال زيارة ماكرون لدبي
اقتصاد
واشنطن بوست: روسيا تعد لهجوم ضد أوكرانيا بمشاركة 175 ألف رجل
دولى
«العفو الدولية» تدعو إلى إقصاء المشتبه في ارتكابهم جرائم من انتخابات الرئاسة ...
ليبيا
الرئيس التونسي يواجه انتقادات بعد تغييره موعد عيد الثورة
عربى
هالاند Vs ليفاندوفسكي.. صراع في «كلاسيكو» دورتموند وميونيخ
رياضة عالمية
الدبيبة يعين اللواء أسامة جويلي مديرا لإدارة الاستخبارات العسكرية
ليبيا
الدبيبة يعين اللواء أسامة جويلي مديرا لإدارة الاستخبارات العسكرية
ليبيا
اكتشاف ديناصور جديد بذيل غير مسبوق
منوعات
يوفنتوس: السلطات تحقق في صفقة بيع رونالدو
رياضة عالمية
جورج قرداحي: قدمت استقالتي حرصا على مصلحة لبنان
عربى
قريبا.. السيارة تمتنع عن الحركة في حال سكر السائق
سيارات
أسهل طريقة لتحضير المبطن
كوجينة
قاموس شهير يختار «فاكسين» كلمة العام
طب وصحة
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أغرب محاولة في العالم للهروب من تلقي اللقاح