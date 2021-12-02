30 في المئة من الطيور في بريطانيا مهددة بالانقراض

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 04:00 مساء
طائر حسون أوروبي على غصن شجرة بالقرب من مدينة جبيل اللبنانية، 5 يونيو 2021 (أ ف ب)

تبلغ نسبة الطيور المهددة بالانقراض في بريطانيا نحو 30 في المئة، بحسب قائمة حمراء للأنواع المهددة بالانقراض نشرت، الأربعاء، وضمت طيورًا شائعة مثل السمامة والسنونو والحسون.

وتشمل القائمة الجديدة أكبر عدد من الطيور حتى الآن؛ إذ ارتفع من 67 نوعًا العام 2015 إلى 70 نوعًا، من الأنواع الـ245 الشائعة في المملكة المتحدة والجزر الإنجليزية وجزيرة مان، بينها طيور تتطلب حمايتها إجراءات عاجلة، وفق «فرانس برس».

وهذا العدد يُشكِّل ضعف ذلك الذي كانت تضمه القائمة عند البدء بإصدارها العام 1995. وفي اللائحة الجديدة 11 نوعًا صنفها باللون الأحمر للمرة الأولى خبراء الصندوق البريطاني لعلم الطيور والجمعية الملكية لحماية الطيور و«وايلد لايف تراستس» و«ناشونال تراست». وتضاف هذه الأنواع إلى طيور مثل الوقواق والبفن.

أما الأوريول الذهبي ذي الريش الأصفر فأُدرج ضمن القائمة السوداء للأنواع التي لم تعد تتكاثر في المملكة المتحدة.

إلا أن بعض التقدم سُجِّل، إذ أتاحت برامج إحياء وجود بعض الأنواع انتقال النسر ذي الذيل الأسود من القائمة الحمراء إلى القائمة البرتقالية.

وأضاف الخبراء أيضًا إلى تصنيفهم خمسة أنواع جديدة يعود ظهورها في بريطانيا إلى حد كبير إلى ظاهرة الاحترار المناخي.

ورأت المديرة التنفيذية للجمعية الملكية لحماية الطيور أن هذه القائمة تثبت أن «الحياة البرية بالمملكة المتحدة في حالة سقوط حر وأن الجهود لوقف هذا التدهور غير كافية».

وأضافت «كما هي الحال بالنسبة المناخ، إنها حقًا فرصتنا الأخيرة لوقف وعكس اتجاه تدمير الطبيعة». وشددت على ضرورة «بذل المزيد من الجهود بسرعة وعلى نطاق واسع».

وأبرز مدير «غايم أند وايلدلايف كونسرفيشن تراست» أندرو هودليس ضرورة التوصل إلى «فهم أفضل لتأثيرات تغير المناخ على أنواع معينة، فضلا عن تأثير تغير الموائل وتوافر الغذاء على طرق الهجرة وعلى مناطق الإشتاء للطيور المهاجرة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميلان يستعيد نغمة الانتصارات من جديد في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
النيجر: شروط إجراء الانتخابات في ليبيا لم تتحقق بعد
ليبيا
كاتبة أميركية تعتذر لرجل اتهمته باغتصابها خطأ وسجن 16 عاما
ثقافة وفن
غوتيريس: نريد أن تكون الانتخابات في ليبيا جزءا من الحل وليس من المشكلة
ليبيا
ضبط 68 متهما في جرائم قتل وسرقة ومخدرات بطرابلس خلال أكتوبر ونوفمبر
ليبيا
«فورين بوليسي»: روسيا منعت تعيين دبلوماسي بريطاني مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا
ليبيا
تطعيم إلزامي ضد كورونا في ليبيا شمل قرارات جديدة بشأن العام الدراسي
ليبيا
تسجيل أول إصابة بالمتحور «أوميكرون» في الولايات المتحدة.. «ملقح بشكل كامل»
دولى
لليوم الخامس.. 30 ألف منزل دون كهرباء شمال إنجلترا بعد عاصفة قوية (فيديو)
عربى
عودة الدبيبة إلى قائمة المرشحين لانتخابات رئيس الدولة
ليبيا
«رياح نشطة وتقلبات جوية».. «الأرصاد» يحذر من طقس الجمعة
ليبيا
المشري: الانتخابات لن تصل إلى محطتها الأخيرة وهي التسليم والقبول
ليبيا
انتهت.. مباراة «أبوسليم 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الليبي
رياضة محلية
دراسة: ارتفاع حاد في الأسعار عالميا بسبب مشكلات سلاسل التوريد
اقتصاد
الأمم المتحدة: أكثر من ثلث سكان العالم لا يستخدمون الإنترنت
علوم وتكنولوجيا
3173 مرشحا ومرشحة للانتخابات البرلمانية
ليبيا
بوتين يتطوع لتلقي لقاح تجريبي ضد «كورونا» يؤخذ عبر الأنف
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا تاريخيا جديدا
اقتصاد
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

غوتيريس: نريد أن تكون الانتخابات في ليبيا جزءا من الحل وليس من المشكلة