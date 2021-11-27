غليان سوق المزادات الفنية بفضل البيع عبر الإنترنت

مخطوطة لألبرت آينشتاين ممهدّة لنظرية النسبية العامة معروضة في دار كريستيز في باريس في 22 نوفمبر 2021 قبل مزاد بيعت خلاله في مقابل 13 مليون دولار (أ ف ب)

يشهد سوق المزادات، التي استعادة حيويتها بفضل اعتماد الصيغة الافتراضية، غليانًا شديدًا، ومؤخرًا بيعت مخطوطة لألبرت اينشتاين مقابل نحو 13 مليون دولار.

وكانت لافتًا أن قيمة هذه الوثيقة، وهي عبارة عن مخطوطة مؤلّفة من 54 صفحة كتبها الفيزيائي الألماني الشهير أينشتاين عامي 1913 و1914، كانت مقدّرة بما بين مليوني يورو وثلاثة ملايين، لكنها بيعت الثلاثاء بمبلغ 11.6 مليون يورو (13.04 مليون دولار)، أي نحو خمس مرات أكثر من قيمة التخمين، وفق «فرانس برس».

ولوحظ هذا الفارق الكبير أيضًا في المزاد على السيناريو المرسوم لمشروع الفيلم الذي كان المخرج الفرنسي المولود في تشيلي أليخاندرو جودوروفسكي ينوي اقتباسه من رواية «دون»، إذ بيع في باريس الاثنين في مقابل 2.66 مليون يورو بعد منافسة شرسة بين اثنين من المزايدين، وهو مبلغ أكبر بكثير مما توقعته دار «كريستيز» ذات الخبرة الواسعة، إذ كانت خمّنته «بما بين 25 ألف يورو و35 ألفًا».

وتشهد سوق المزادات على الأعمال الفنية المعاصرة ارتفاعًا كبيرًا. ولاحظت «آرت برايس» في أكتوبر الماضي أن حجم هذه السوق نما من 103 ملايين دولار سنويًا العام 2000 إلى 2.7 مليار دولار اليوم.

ورأت المؤسسة المتخصصة في تخمين الأعمال أن هذا النمو يعود إلى «نجاح الانتقال إلى المبيعات عبر الإنترنت وإعادة توجيه السوق بالقدر نفسه من النجاح نحو جمهور جديد وناشئ من المهتمين بشراء أعمال الفن المعاصر».

وشرح مؤسس «آرت برايس» تييري إيرمان أن «أنظمة المعلوماتية لدى دور المزادات كانت قديمة جدًا (...) لكنّ جائحة «كوفيد-19» دفعتها إلى تحديثها، وجاءت نتائج المبيعات عبر الإنترنت مذهلة، إذ جذبت جمهورًا آخر شابًا».

وأشار مثلًا إلى شراة ثلاثينيين شرعوا في تكوين مجموعة فنية قبل أن يصبحوا مالكي عقارات.

ليس فقط القطع الفنية

وبعدما شهدت السوق جمودًا خلال الأزمة الصحية العالمية العام 2020، عادت مجددًا بقوة كبيرة، مستفيدة من دائرة لم يتضح بعد هل هي جيدة أم سيئة.

وارتفعت أسعار أعمال الفنانين الكلاسيكيين إلى مستويات جديدة ، منها مثلًا 71.3 مليون دولار للوحة «أكواخ خشبية بين أشجار الزيتون والسرو» الزيتية لفنسنت فان غوخ في 12 نوفمبر. ومن لا يملكون الإمكانات لدفع مثل هذه المبالغ يقبلون بعد ذلك بكثافة على شراء أعمال ذات أسعار معقولة أكثر.

ولا يقتصر ما يشترونه على الأعمال الفنية. فمنذ أكتوبر، كان أمامهم خيار واسع، فبيع مثلًا حذاء رياضي لنجم كرة السلة مايكل جوردان لقاء 1.5 مليون دولار، وأكبر ترايسيراتوبس معروف في العالم في مقابل 6.6 مليون يورو، ونسخة أصلية نادرة جدّا من دستور 1787 الأميركي مقابل 43 مليون دولار وسواها. وأدى ظهور المزادات على قطع رقمية بتكنولوجيا «إن إف تي» (رموز غير قابلة للاستبدال)، إلى تنويع المعروض أكثر فأكثر.

إعادة البيع طبيعية

هل ثمة خطر لانفجار الفقاعة؟ نشأ السؤال أصلًا في ثمانينيات القرن العشرين عندما برزت تساؤلات عما إذا كان الأثرياء الأميركيون أو اليابانيون سيتعبون يومًا من المزايدة والتنافس في ما بينهم، وعندما أطاحت مؤسسات خاصة بالمتاحف العامة الكبيرة. لكن حجم السوق استمر في الارتفاع حتى الأزمة المالية العام 2008.

وفي مطلع 2014 ، بعد عام سجلت خلاله أرقام قياسية، تساءلت جريدة «واشنطن بوست»: «مع ارتفاع سعر الفن، هل تنهار قيمته؟».

وأظهرت مؤشرات «آرت برايس» أن الأسعار انخفضت بشكل حاد بين العامي 2015 و2019، لكنها عاودت الارتفاع مذّاك.

وأصبح الشراء وإعادة البيع طبيعيًا أكثر، «سعيًا من الشراة إلى تحسين مجموعاتهم، أو بسبب تغيّر في تفضيلاتهم»، أو غير ذلك، بحسب تييري إيرمان. وأضاف «لم يعد يوجد أي حاجز نفسي يحول دون دفع أكثر من مليون في مزاد عبر الإنترنت».

ورأت شركة «ديلويت» أن خزان الشراة الشديدي الثراء ليس على وشك أن ينضب. ولاحظت أن ثروة الأغنياء المهتمين بالفن وتكوين المجموعات «زادت بنحو 1.448 مليار دولار العام 2020».