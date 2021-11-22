محمية فيرونغا تشهد ولادة اثنين من الغوريلا الجبلية «المهددة»

صورة مؤرخة في العام 2015 لغوريلات جبلية في متنزه فيرونغا الوطني في جمهورية الكونغو الديموقراطية (أ ف ب)

أعلنت الكونغو الديمقراطية ولادة اثنين من الغوريلا الجبلية، في متنزّه فيرونغا الوطني، ما يعزز عدد مواليد هذه الأنواع المهددة بالانقراض.

ويسعى دعاة الحفاظ على البيئة منذ وقت طويل إلى حماية الغوريلا الجبلية، حتى رغم انتشار العنف وعدم الاستقرار في المقاطعات الشرقية، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على مدار 25 عامًا، وفق «فرانس برس».

وأعلن المتنزّه على «تويتر» الأربعاء أن ذكرًا من «عائلة ويلونغولا» وأنثى من «عائلة هومبا» ولدا يوم 15 نوفمبر، ليرتفع بذلك عدد مواليد هذا النوع من الغوريلا منذ يناير إلى 16.

وارتفع عدد الغوريلا الجبلية خمس مرات خلال 40 عامًا في البلدان الثلاثة التي تعيش فيها، جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا ورواندا.

وبحسب سجلات المتنزّهات، كان عددها 58 فقط العام 1981 وارتفع إلى 131 في 2000 ليصبح 201 في العام 2010 و286 في العام 2016.

وقام الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بتعديل وضع الغوريلا الجبلية من «مهددة بالانقراض» إلى «مهددة» في نوفمبر 2018.

وقدّرت المحمية الطبيعية في فيرونغا عدد الغوريلا الجبلية التي تعيش فيها ب350 منتصف العام 2021.