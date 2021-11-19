«أبل» تتيح لمستخدميها فرصة تصليح أجهزتهم بأنفسهم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 10:14 صباحا
هاتف «آي فون» ذكي من «أبل» (أ ف ب)

يُتوقَّع أن تمنح «أبل» مستخدميها فرصة تصليح هواتفهم الذكية وبعض أجهزة الكمبيوتر بأنفسهم، في تنازل غير متوقع من شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتسم منظومة أجهزتها وبرامجها بأنها مقفلة جدًا.

وأوضحت «أبل» في بيان أن المتجر الإلكتروني الذي أطلقت عليه تسمية «سيلف سرفيس ريبير (التصليح بالخدمة الذاتية)» سيتيح شراء أكثر من 200 قطعة غيار وأدوات مفيدة لتصليح أكثر الأعطال والمشكلات شيوعًا في أحدث نسخ «آي فون» (12 و13)، كالبطاريات أو الشاشات، وفق «فرانس برس».

ودُرجت «أبل» على حصر تصليح أجهزتها بفنييها في متاجرها وبعض التجار المصرح لهم، لكنّ فترات الانتظار للتصليح طويلة والأسعار مرتفعة عمومًا.

وتتعرض «أبل» باستمرار لانتقادات تتعلق بهذا الجانب وبكون تقادم أجهزتها مقصودًا ومخططًا له.

وتُطلَق الخدمة الجديدة في الولايات المتحدة مطلع العام 2022، قبل أن تمتد إلى دول أخرى خلال السنة، وتشمل قريبًا، بالإضافة إلى الهواتف الذكية، أجهزة كمبيوتر مزودة شريحة «إم 1» التي تصنعها «أبل» نفسها.

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