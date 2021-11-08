نفوق حوت بعد جنوحه إلى ميناء كاليه الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 02:02 مساء
الحوت النافق كما بدا في ميناء كاليه بشمال فرنسا، 7 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

جنح حوت يبلغ طوله 19 مترًا ووزنه نحو 15 طنًا إلى ميناء كاليه في شمال فرنسا حيث نفق، في ظاهرة نادرة بهذه المنطقة الفرنسية الساحلية.

وأوضح رئيس جمعية «كو أورديناسيون مامالوجيك» جاكي كاربوزوبولوس لوكالة «فرانس برس» أن الحوت «أنثى في الثلاثينيات من عمرها جنحت السبت وكانت مريضة، وكانت لا تزال على قيد الحياة عندما دخلت ميناء كاليه، واقتربت كثيرًا من الصخور فنفقت»، واصفًا المشهد بأنه «عنيف».

وأضاف: «سنجرها بعد ظهر الإثنين لنضعها في منطقة يمكننا فيها صباح الثلاثاء إجراء تشريح لها، ثم نقطعها تمهيدًا لحرقها».

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