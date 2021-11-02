«سيغا» تطور ألعاب «مايكروسوفت»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 10:52 صباحا
شعار سيغا خلال معرض طوكيو لألعاب الفيديو في 30 سبتمبر 2021 (أ ف ب)

وقعت شركة الترفيه اليابانية «سيغا»، الإثنين، اتفاقًا ينص على تحالف استراتيجي مع شركة «مايكروسوفت» المصنعة لأجهزة «إكس بوكس».

ويستهدف الاتفاق تطوير ألعاب الفيديو على منصة «أزور» للحوسبة السحابية، التابعة للمجموعة الأميركية العملاقة، وفق «فرانس برس».

وهذه الشراكة هي جزء من مشروع «سيغا» الطويل المدى بعنوان «سوبر غايم»، والرامي لتطوير ألعاب بميزانية كبيرة، بحسب ما قالت الشركة الشهيرة في مجال ألعاب الفيديو.

وقالت «سيغا» في بيان: «فيما بات العالم الآن أكثر اتصالاً من أي وقت مضى بعد نشر خدمات الجيل الخامس والخدمات السحابية على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، يمكن للمستهلكين الاستمتاع بسهولة أكبر بمحتوى ترفيهي عالي الجودة في أي وقت».

وأشارت الشركة اليابانية إلى أن العمل مع «مايكروسوفت» يرمي إلى «تحسين عمليات التطوير والاستمرار في تقديم تجارب عالية الجودة للاعبين الذين يستخدمون تقنيات أزور السحابية».

ويمكن أن تظهر الألعاب التي طورتها «سيغا» خصيصًا لخوادم «أزور» في السنوات المقبلة على «إكس بوكس غايم باس»، وهي خدمة اشتراك شهري تتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة كبيرة من الألعاب عبر وحدة تحكم «إكس بوكس».

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