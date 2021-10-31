«أبل»: الشركات ملزمة بالتصدي للتغير المناخي «إلى جانب الولايات»

شعار «أبل» في بانكوك في مارس 2021 (أ ف ب)

يمكن للشركات أن تؤدي دورها و«تتصدى» للتغير المناخي «إلى جانب الولايات»، بحسب ما قالت ليزا جاكسون نائبة مدير «أبل» التي خفضت انبعاثاتها الكربونية «بنسبة 40%» في خمس سنوات.

وقبيل انطلاق مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 26) في غلاسكو، الأحد، قالت جاكسون في مقابلة مع جريدة «جورنال دو ديمانش» الفرنسية: «لا يمكننا أن نحل محل الولايات، لكن يمكن أن نتصدى لهذه الظاهرة إلى جانبها. فكل الشركات، حتى تلك الصغيرة، لديها دور تؤديه من خلال استخدام الطاقة النظيفة وتطوير مشاريع ابتكارية. ويتوجب على كل منها الحد من الانبعاثات وإيجاد حلول على المدى الطويل»، وفق «فرانس برس».

وأوضحت نائبة المدير المعنية بشؤون البيئة: «منذ ثلاث سنوات، تتزود أبل بطاقة متجددة بنسبة 100% وباتت البصمة الكربونية لنشاطاتنا الداخلية (المكاتب ومراكز البيانات ومتجر أبل ستور وغيرها) صفرية منذ سنة».

واستعرضت استراتيجية المجموعة التي التزمت تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2030 في كل عملياتها، بما في ذلك إنتاج الأجهزة الإلكترونية.

وتنتج «أبل» منذ نهاية 2020 هواتف «آي فون» الجديدة من فلزات أرضية نادرة، وهي مواد من الصعب الحصول عليها تقع بنسبة كبيرة في باطن الأراضي الصينية ولا غنى عنها في صناعة المنتجات التكنولوجية المتطورة.

ولفتت ليزا جاكسون إلى أن «أبل» تحلم «بوضع حد يومًا ما لاعتمادنا على استغلال المناجم».