الأنتيل تفكك أكبر شبكة لتهريب الزواحف

حيوان من فصيلة زواحف الإيغوانا الأنتيلي في جزيرة مارتينيك الفرنسية في 29 مارس 2021 (أ ف ب)

ضبطت سلطات جزر الأنتيل الفرنسية 283 حيوانًا وأوقفت17 شخصًا، الأسبوع الماضي، في إطار تفكيك شبكة كبيرة لتهريب الزواحف.

وأشارت الشرطة المحلية في بيان، الأربعاء، إلى أن القيمة الإجمالية للحيوانات المضبوطة في هاتين الجزيرتين الفرنسيتين في الكاريبي، بينها حيوانات محمية، «تفوق 125 ألف يورو»، وفق «فرانس برس».

ووُضعت بعض هذه الحيوانات في منشأة مرخصة، فيما أُطلقت حيوانات أخرى، بينها عقارب مستوطنة من المارتينيك، في بيئتها الطبيعية.

ولفت البيان إلى أن مكافحة تهريب الأجناس البرية يسهم في حماية التنوع الحيوي من خلال «الحد من انتشار أجناس غريبة غازية في الأوساط الطبيعية، وهو تحدٍ كبير في هذه الجزر».

ففي الجزر الفرنسية مثل غوادلوب ومارتينيك، بعض الزواحف الآتية من أميركا الجنوبية قد تجد ظروفا حيوية تساعدها على الصمود، ما قد يشكل خطرًا على أجناس متأصلة وينشئ اختلالا في التوازن البيئي.