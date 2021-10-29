مهمة جديدة لـ«ناسا» في مدار الأرض

طاقم مهمة كرو 3 المؤلف من رواد الفضاء (من اليسار): الألماني ماتياس مورر والأميركيون توم مارشبورن وراجا شاري وكايلا بارون (أ ف ب)

في مهمة تستمر ستة أشهر في مدار الأرض، ترسل وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الأحد، في صاروخ من صنع شركة «سبايس إكس»، أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

وهذه ثالث مهمة مأهولة منتظمة توفرها «سبايس إكس» لحساب وكالة ناسا، وفق «فرانس برس».

وسيحل طاقم المهمة (ثلاثة رواد أميركيين وآخر ألمانياً) الذي يحمل اسم «كرو -3»، محل الرواد الأربعة في مهمة «كرو-2»، الموجودون في محطة الفضاء الدولية منذ أبريل، بينهم الفرنسي توما بيسكيه.

وبعد فترة تسلم وتسليم قصيرة بين الطاقمين، تعود «كرو 2» إلى الأرض «مطلع نوفمبر»، وفق وكالة ناسا التي لم تعط تاريخا محددا.

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وينطلق الأحد صاروخ «فالكون 9» من مركز كينيدي الفضائي في كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا، عند الساعة 02,21 بالتوقيت المحلي (06,21 ت غ). وستوضع على قمته الكبسولة «دراغون» التي تقل رواد الفضاء. وستكون هذه الرحلة الأولى لهذا النموذج من الكبسولة، المسمى «إنديورانس».

وبعد حوالي 22 ساعة، تلتحم المركبة بمحطة الفضاء الدولية وفيها رواد الفضاء من وكالة ناسا راجا شاري وكايلا بارون وتوم مارشبورن إضافة إلى رائد الفضاء الألماني ماتياس مورر من وكالة الفضاء الأوروبية. ووصل الرواد الأربعة إلى مركز كينيدي الفضائي الثلاثاء.

ويجري الرواد الأربعة، الخميس، تمرينا عاما على عملية الإطلاق يرتدون خلالها بزاتهم الفضائية ويأخذون مكانهم داخل الكبسولة، وستُجرى سلسلة عمليات تدقيق للتحقق من جاهزية المركبة للانطلاق.

وسيجري الأميركي توم مارشبورن مهمته الثالثة إلى الفضاء، فيما الرواد الثلاثة الآخرون سيقومون بأولى مهماتهم الفضائية.