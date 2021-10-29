«غرينبيس» تقترح منع الرحلات الجوية حين يكون لها بدائل بالقطار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 أكتوبر 2021, 10:33 صباحا
طائرة تابعة للخطوط القطرية تستعد للهبوط في مطار هيثرو، 8 يونيو 2020 (أ ف ب)


أظهرت دراسة نشرتها منظمة «غرينبيس» البيئية، الأربعاء، أن ثلث الخطوط الجوية الأكثر استقطابًا للمسافرين في الاتحاد الأوروبي لها بدائل بالقطار تقل مدتها عن ست ساعات، ومن شأن منعها توفير 3.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

ودعت المنظمة البيئية إلى «تغيير جذري في طريقة تنقلنا»، معتبرة أن من «الضروري» تقليص حركة الملاحة الجوية لحصر احترار المناخ بـ1.5 درجة مئوية. وشددت في هذا الإطار على أهمية «إعادة الدينامية إلى السكك الحديدية» التي «لا تحظى باهتمام كبير في السياسات الأوروبية العامة»، وفق «فرانس برس».

وقالت المنظمة غير الحكومية في هذه الدراسة التي أُجريت بطلب من مركز «أو بي سي ترانس أوروبا» للبحوث، إن الرحلات الجوية لمسافات تقل عن 1500 كيلومتر تمثل ربع الانبعاثات في قطاع الطيران الأوروبي.

إلا أن 51 من الخطوط الجوية القصيرة الـ150 الأكثر استقطابًا للمسافرين في الاتحاد الأوروبي (باستثناء تلك التي تربط الجزر بوجهات خارجية)، أي 34% منها، لها بدائل بالقطار تقل مدتها عن ست ساعات.
ويشمل ذلك الخطوط الجوية الثلاثة الأكثر استقطابًا للركاب في الاتحاد الأوروبي (باريس - تولوز، وباريس - نيس، وأثينا - سالونيكي). ولم توضح الدراسة نسبة الركاب الذين يعتمدون على هذه الرحلات الجوية لإكمال رحلاتهم إلى وجهات أخرى.

وثمة 21 خطًا للرحلات الجوية لها بدائل بالقطار تقل مدتها عن أربع ساعات، بما يشمل خطوطًا دولية مثل أمستردام - باريس وأمستردام - فرانكفورت وبروكسل - فرانكفورت وباريس - فرانكفورت، وفق التقرير.

كما أن أكثر من ربع (27%) الخطوط الجوية الـ150 الأكثر استقطابًا للمسافرين لها بدائل بالقطار من خلال رحلات ليلية مباشرة في 2021.

وبلغت انبعاثات قطاع الطيران في العالم 900 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنة 2019، ما يقرب من 2.5% من الانبعاثات العالمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة العالمية تكشف عن خطة جديدة لمكافحة كوفيد وتطلب 23,4 مليار دولار ...
دولى
الفنان حاتم الكور يعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية
ليبيا
مدينة «نيوم» السعودية لا تستبعد السماح بالمشروبات الكحولية في تحدٍ لتقاليد ...
اقتصاد
تحذيرات من الإفراط في تشجيع النساء على فحوص الكشف عن سرطان الثدي
طب وصحة
رسميا.. برشلونة يعلن رحيل رونالد كومان
رياضة عالمية
ربيعة أبوراص: نرفض تقويض العملية الانتخابية بالضغط على عمداء البلديات
ليبيا
المالية: الإفراج عن رواتب 59 ألف موظف وتنفيذ الزيادة المقررة للمعلمين
ليبيا
بايرن ميونيخ يغادر كأس ألمانيا بخسارة مذلة (شاهد الأهداف)
رياضة عالمية
مؤسسة النفط: انخفاض إنتاج خام «السدرة» بنسبة 72% يوميا يفقد الخزانة العامة 177 ...
ليبيا
عام على وقف إطلاق النار.. إشارات مكثفة بشأن خرق حظر الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
بالصور.. لاعبو «الأهلي طرابلس» يوقعون على الاتفاق المالي
رياضة محلية
العكاري: عرض النقود حاليا في حدود 117 مليار دينار.. وعدم استثمارها يضر الاقتصاد ...
ليبيا
فتحي بن شتوان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة
ليبيا
سكانها 4 ملايين.. إغلاق تام بمدينة لانتشو الصينية
دولى
بايدن يكلف نائبته بتمثيل واشنطن في مؤتمر باريس بشأن ليبيا
ليبيا
واشنطن توضح أسباب إدراج الليبيين في قائمة «الجنسيات المشردة»
ليبيا
الصحفي الأميركي رووبرت روث يوضح كيفية تواصله مع سيف القذافي
ليبيا
لودريان: التقدم السياسي والأمني في ليبيا رائع ومؤتمر باريس سيوفر الزخم الدولي ...
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

3 أسباب وراء ضعف كهرباء السيارة