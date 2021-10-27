«فيسبوك» تواصل تحقيق أرباح طائلة رغم الأزمات المتلاحقة

شعارات «فيسبوك وإنستغرام وواتساب»، 5 أكتوبر 2021 (أ ف ب)

تتوالى التسريبات بشأن «فيسبوك» كاشفة معها مزيدا من الأسرار أمام الرأي العام، غير أن هذه المعلومات لا تحول البتة دون مواصلة الشبكة الاجتماعية تحقيق أرباح ومحاولاتها إرضاء المستثمرين.

وحققت «فيسبوك» أرباحا صافية بلغت 9,2 مليار دولار خلال الربع الثالث، بزيادة 17% مقارنة مع العام الماضي، وهو نبأ سار نادر تتلقاه المجموعة الأميركية العملاقة التي تواجه إحدى أسوأ الفضائح في تاريخها، وفق «فرانس برس».

فمنذ أكثر من شهر، تنشر وسائل الإعلام الأميركية مقالات بالاستناد إلى ما سُمي «أوراق فيسبوك»، وهي وثائق داخلية سلمتها بالآلاف المهندسة السابقة في الشبكة العملاقة فرانسيس هوغن إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

ويدور الجدل بصورة رئيسية حول علم «فيسبوك» مسبقا بالمخاطر على شبكتها، خصوصا في ما يتعلق بالأذى الذي تسببه المحتويات عبر «إنستغرام» على المراهقين وذلك الناجم عن المعلومات الكاذبة المنتشرة عبر صفحاتها، غير أن «فيسبوك» اختارت على ما يبدو تجاهل الموضوع حفاظا على أرباحها.

وقال رئيس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ خلال مؤتمر هاتفي مع المحللين الإثنين: «نشهد على جهد منسق لاستخدام وثائق داخلية بصورة انتقائية لتقديم صورة خاطئة عن شركتنا».

وخلال نهاية الأسبوع الماضي، سلطت جرائد أميركية الضوء على دور «فيسبوك» في الاستقطاب العمودي للشركات. وقال باحثون وظفتهم الشركة إن مستخدمين أميركيين وهنود من ذوي الآراء السياسية المعتدلة أساسا، يتعرضون إلى محتويات متطرفة أو تآمرية. ويعود ذلك إلى الخوارزميات التي تسعى إلى جذب انتباه المستهلكين إلى أقصى حد، إذ يشكّل هؤلاء محركا أساسيا لنمو المجموعة.

سيل من المقالات السلبية

واتهمت مقالات جديدة، الإثنين، الشبكة الاجتماعية بالانصياع لضغوط هيئات الرقابة في فيتنام والفشل في التصدي لمحتويات الكراهية في العالم بسبب نقص المعارف اللغوية اللازمة.

وأكد مارك زوكربيرغ «الحقيقة هي أن الشبكات الاجتماعية ليست المسؤولة الرئيسية عن هذه المشكلات ولا يمكنها إصلاحها وحدها».

وذكّر مجددا بالمبالغ الطائلة التي تستثمرها «فيسبوك» لتطوير برامج السلامة، مع تخصيص فرق تضم 40 ألف شخص لهذه الغاية وميزانية قد تصل إلى خمسة مليارات دولار هذا العام.

وقالت المحللة في شركة «إي ماركتر» ديبرا أهو وليامسون إن الشركة التي تحتل المركز الثاني عالميا على صعيد الإيرادات الإعلانية «تواجه أسوأ سيل من المقالات الصحفية السلبية، وهذا الأمر سيتواصل».

لكن حتى الساعة، يبدو أن إيراداتها «جيدة بالقدر المتوقع». فمن يوليو إلى سبتمبر، حققت «فيسبوك» رقم أعمال بلغ 29 مليار دولار (بارتفاع 35% خلال عام).

وتستقطب الشبكة (فيسبوك وإنستغرام وواتساب وماسنجر) يوميا 2,8 مليار مستخدم (بزيادة 11% مقارنة مع العام الماضي)، و3,58 مليار مستخدم على الأقل مرة في الشهر (+12 %).

غير أن التحديث الأخير لنظام تشغيل هواتف «آي فون» يعطي المستخدمين تحكما أكبر ببياناتهم السرية ويعقّد مهمة الشبكات الاجتماعية على صعيد تدابير الفعالية.