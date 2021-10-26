«بلو أوريجن» تسعى لإنشاء محطتها الفضائية التجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 05:00 مساء
رسم لمحطة الفضاء المسماة «أوربيتل ريف» التي تسعى شركة «بلو أوريجن» إلى إنشائها بالشراكة مع شركات أخرى (أ ف ب)

أعلنت شركتا «بلو أوريجن» و«سييرا سبايس»، الإثنين، عزمهما إنشاء محطة فضائية خاصة قادرة على استقبال ما يصل إلى عشرة أشخاص، مع عزمهما البدء بتشغيلها خلال «النصف الثاني من العقد» الحالي.

ووصفت الشركتان هذه المحطة المسماة «أوربيتل ريف» (الحيد المداري) بأنها «متنزه تجاري» يمكنه استقبال زبائن مختلفين، وفق «فرانس برس».

وأشارت الشركتان في بيان إلى أن هذه المحطة المستقبلية «توفر مكانا للجميع، من وكالات فضاء محنكة وتكتلات شركات عاملة في قطاع التكنولوجيا الحديثة وأمم من دون برنامج فضائي ووسائل إعلامية ووكالات سفر وأصحاب مبادرات ومبتكرين مدعومين ومستثمرين يتطلعون إلى المستقبل».

ويشكل هذا المشروع دليلا إضافيا على اشتداد السباق على صعيد المشاريع التجارية في المدار الأرضي المنخفض. ولشركة «بلو أوريجن» التي يرأسها جيف بيزوس، أنشطة عدة في قطاع السياحة الفضائية مع صاروخها «نيو شيبرد».

وقال المسؤول في «بلو أوريجن» برنت شيروود: «منذ أكثر من ستة عقود، طورت ناسا ووكالات فضائية أخرى رحلات مدارية ومقرا في الفضاء، ما فتح الباب أمام انطلاق الشركات الخاصة خلال هذا العقد». وأضاف «سنوسع إمكانات النفاذ ونخفض التكاليف».

وتشارك شركات عدة في هذا المشروع، بينها خصوصا «بوينغ» التي ستُكلف إنشاء الوحدة العلمية وستقدم وسيلة نقل إلى هذه المحطة هي الكبسولة «ستارلاينر» التي لا تزال في مرحلة التجربة.

وستدور المحطة على علو 500 كيلومتر، أي أعلى بقليل من محطة الفضاء الدولية، وسيبلغ حجمها 830 مترا مكعبا، «ما يعادل تقريبا» حجم محطة الفضاء الدولية.

ووعدت «بلو أوريجين» و«سييرا سبايس» بأن تكون هندسة المحطة «متمحورة على العنصر البشري»، مع «نوافذ عريضة».

وقالت رئيسة «سييرا سبايس» جانيت كافاندي: «بصفتي رائدة فضاء سابقة في وكالة ناسا، لطالما انتظرت لحظة إتاحة فرصة العمل والعيش في الفضاء إلى عدد أكبر من الناس في العالم، وها قد أتى هذا الوقت».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يواجه الملعب المالي.. والاتحاد يلتقي إنييمبا النيجيري في ...
رياضة محلية
تعادل سلبي ودي بين خليج سرت والبشائر بمصراتة ضمن الاستعداد للدوري الليبي
رياضة محلية
سكانها 4 ملايين.. إغلاق تام بمدينة لانتشو الصينية
دولى
كشف موعد إقامة مباراة «برشلونة» و«بوكا جونيورز» على «كأس مارادونا»
رياضة عالمية
سرقة أسلاك كهرباء بطول 3400 متر في 3 مناطق
ليبيا
رسميا.. تحديد موعد قرعة دور الـ32 بـ«الكونفدرالية» بمشاركة الاتحاد والأهلي ...
رياضة محلية
واشنطن تعلق مساعدة مالية للسودان بقيمة 700 مليون دولار وتحض على إعادة السلطة ...
دولى
من الظل إلى المنصب الأول.. عبد الفتاح البرهان العسكري الذي يقود السودان
دولى
مجلس النواب يعدل سن الترشح للانتخابات الرئاسية إلى 35 عاما بدلا عن 40
ليبيا
6 أرقام تتحطم على أقدام محمد صلاح في قلعة «أولد ترافورد»
رياضة عالمية
النهر الصناعي: وقف الإمداد المائي عن 4 مدن وتخفيضه على العاصمة طرابلس
ليبيا
السودان: البرهان يعلن حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ
عربى
بايدن يكلف نائبته بتمثيل واشنطن في مؤتمر باريس بشأن ليبيا
ليبيا
واشنطن توضح أسباب إدراج الليبيين في قائمة «الجنسيات المشردة»
ليبيا
رجل يفضّل السجن على الإقامة الجبرية مع زوجته
منوعات
ننشر نص كلمة السايح بشأن آخر مستجدات انتخابات 24 ديسمبر
ليبيا
السايح: المفوضية تخطط لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن
ليبيا
مريم المهدى: مرتزقة سودانيون في ليبيا.. وآليات مشتركة لحصرهم وإعادتهم
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلماء يجيبون.. لماذا ينام البشر؟