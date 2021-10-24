تحديث قواعد متجر «أبل» الإلكتروني

شعار أبل (أ ف ب)

ما عُدّ تنازلًا في إطار تسوية قانونية، حدثت المجموعة الأميركية العملاقة «أبل» قواعد متجر التطبيقات الخاص بها، للسماح للمطورين بالاتصال بالمستخدمين مباشرة بشأن المدفوعات.

وبحسب قواعد متجر التطبيقات التي تم تحديثها، الجمعة، بات يمكن للمطورين الاتصال بالمستهلكين مباشرة بشأن طرق الدفع البديلة، متجاوزين عمولة «أبل» التي تراوح بين 15% أو 30%، وفق «فرانس برس».

وقالت الشركة المصنّعة لهواتف «آي فون» إن المطوّرين سيتمكنون من مطالبة المستخدمين بمعلومات أساسية، مثل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني، «طالما ظل هذا الطلب اختياريًا».

واقترحت «أبل» هذه التغييرات في أغسطس في تسوية قانونية مع صغار مطوري التطبيقات.

لكن هذا التنازل قد لا يرضي شركات كبرى مثل «إبيك غايمز» المطورة خصوصًا للعبة «فورتنايت» والتي تواجه عملاق التكنولوجيا في نزاع طويل الأمد بشأن سياسة المدفوعات الخاصة بها.

ورفعت «إبيك غايمز» دعوى تهدف إلى تخفيف هيمنة «أبل» على متجر التطبيقات، متهمة المجموعة العملاقة بممارسة سياسة احتكارية في متجرها للسلع أو الخدمات الرقمية.

وفي سبتمبر، أمر أحد القضاة شركة «أبل» بتخفيف تحكمها بخيارات الدفع الخاصة بمتجر التطبيقات، لكنه قال إن «إبيك غايمز» فشلت في إثبات حدوث انتهاكات لقوانين مكافحة الاحتكار.

وبالنسبة إلى «إبيك غايمز» ومطوّرين آخرين، لا تشكل القدرة على إعادة توجيه المستخدمين إلى طريقة دفع خارج التطبيق خطوة كافية؛ إذ يطالب هؤلاء بتمكين اللاعبين من الدفع مباشرة من دون مغادرة اللعبة. واستأنف كلا الجانبين القرار القضائي.

تواجه «أبل» أيضًا تحقيقات من السلطات الأميركية والأوروبية التي تتهمها بإساءة استخدام موقعها المهيمن.