الفائز بنوبل الفيزياء يندد بوضع مجال البحث في إيطاليا

العالم الإيطالي جورجو باريزي في أكاديمية لينسيان في روما في 5 أكتوبر (أ ف ب)

كشف جورجو باريزي، العالم الإيطالي الحائز جائزة نوبل الفيزياء للعام 2021 نقص تمويل الأبحاث في بلده، منددًا بكونها تأتي «بين الأواخر» أوروبيًا في هذا المجال.

وقال باريزي، خلال مؤتمر لمراسلي وسائل إعلام أجنبية أُقيم في روما، إن «الأبحاث تعاني نقصًا في التمويل وقد ازداد الوضع سوءًا في السنوات العشر إلى الخمس عشرة الأخيرة»، وفق «فرانس برس».

وأردف: «سعدتُ بمعرفتي أن حكومة ماريو دراغي التزمت برفع ميزانية الأبحاث، فنحن من بين الأواخر» في الاتحاد الأوروبي.

وتعهَّدت وزيرة الأبحاث الإيطالية كريستينا ميسا، الخميس، تقديم تمويل بقيمة ستة مليارات يورو لستين مشروعًا، من بينها خمسة مليارات تقدّم هذه السنة.

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وبحسب معطيات مكتب الإحصاءات الأوروبية «يوروستات»، خصّصت إيطاليا 1.45% من إجمالي ناتجها المحلي للأبحاث، في مقابل 2.19% كمعدّل أوسط على الصعيد الأوروبي و3.17% مثلا لألمانيا.

وقال باريزي الذي نال الثلاثاء، جائزة «نوبل» للفيزياء مع عالمين آخرين هما الأميركي من أصل ياباني شوكورو مانابي والألماني كلاوس هاسلمان إن «إيطاليا ليست بلدًا مضيافًا للباحثين، أكانوا إيطاليين أو أجانب».

وأردف أن «الأبحاث هي بمثابة بستان. وإذا كنتم لا تقومون بريّه سوى كلّ أسبوعين، فإن الأمور لن تجري على خير ما يرام».

ونال الإيطالي جورجو باريزي (73 عامًا) الجائزة عن «اكتشاف تفاعل الفوضى والتقلّبات في الأنظمة الفيزيائية من النطاق الذرّي إلى المقياس الكوكبي».

وشكّل عمل باريزي، وهو عالم فيزياء نظرية، إحدى «أهمّ المساهمات» في ما يسمّى «نظرية الأنظمة المعقدة»، بحسب الأكاديمية السويدية للعلوم.