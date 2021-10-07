قرصنة منصة البث التدفقي لألعاب الفيديو «تويتش»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 أكتوبر 2021, 04:30 مساء
أداة تحكم بجهاز ألعاب فيديو أمام شاشة عليها شعار «تويتش» في تولوز بفرنسا، 15 يونيو 2021 (أ ف ب)

اعترفت منصة البث التدفقي لألعاب الفيديو «تويتش»، الأربعاء، بأنها تعرضت للقرصنة، لكنها لم تحدد بعد مدى الضرر الذي لحق بها.

ونشرت الخدمة التابعة لمجموعة «أمازون» تغريدة جاء فيها: «يمكننا أن نؤكد حصول خرق. تعمل فرقنا بسرعة» على معالجته. وأضافت: «سنبلغ مجموعة اللاعبين فور توافر المزيد من المعلومات لدينا»، وفق «فرانس برس».

واضطرت المنصة التي لا تزال تعمل بشكل طبيعي إلى أن تعلّق على الاختراق في ظل انتشار شائعات عن أن كميات كبيرة من البيانات المسربة باتت متداولة عبر الإنترنت.

ونشر أحد المستخدمين في منتدى «4 تشان» الذي يديره مجهولون رابط تنزيل لـ125 غيغابايت من البيانات المعلوماتية، يُعتقد أنها تتضمن شيفرة مصدرية من «تويتش» ومعلومات عن المدفوعات لمنشئي المحتوى وعن خدمة لتوزيع ألعاب الفيديو تعمل «أمازون غايم ستوديوز» على ابتكارها.

ولا يبدو أن القرصنة طاولت المعلومات الشخصية للاعبين والمتفرجين، لكن هذا الأمر غير مؤكد بعد. وأفاد موقع «ذي فيرج» المتخصص بأن عملية الاختراق أعطيت عنوان «الجزء الأول»، مما يوحي إلى أن غيرها قد يليها.

وزادت عمليات البحث عن كيفية إلغاء التسجيل في «تويتش» ثمانية أضعاف على محرك «غوغل»، بحسب المحللين من شركة «إن ريتش» للتسويق.

وأوضح ناطق باسم الشركة أن «المستخدمين يميلون طبيعيًا إلى حماية أنفسهم وبياناتهم في حالة قرصنة مماثلة على منصة بهذه الأهمية لها هذا الانتشار العالمي».

بالوعة مقرفة
ونقلت مقالات صحفية متخصصة عن المستخدم المجهول الذي عمد إلى نشر غلّة البيانات على الإنترنت أنه أراد من فعلته تشجيع المنافسة في صناعة بث الفيديو، ولكن أيضًا لاعتباره أن مجتمع «تويتش» هو بمثابة «بالوعة مقرفة وسامة».

وتشهد خدمة البث التدفقي هذه موجة من المضايقات العنصرية ضد غير البيض ومجتمع المثليين، مع ما يسمى «مداهمات الكراهية» ضد منشئي المحتوى المنتمين إلى هاتين الفئتين.

ونشر هؤلاء اللاعبون أخيرًا شعارات على «تويتر» ونفذوا حتى يوم «إضرابا» لحض «تويتش» على توفير حماية أفضل لهم من هذه الهجمات. واتخذت الشركة إجراءات لكنها تكافح لوقف هذه الظاهرة.

ويبلغ عدد زوار «تويتش» نحو 140 مليونا كل شهر، وفقًا لشركة «باكلينكو» المتخصصة في تحسين محركات البحث على الإنترنت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل توسع نوبل الآداب آفاقها أم تبقى من نصيب الغرب؟
ثقافة وفن
«يوتيوب» تحذف قنوات المغني آر كيلي
ثقافة وفن
والدة مبابي تفجر مفاجأة عن مستقبل نجلها مع «باريس سان جيرمان»
رياضة عالمية
حاكم دبي يرفض مزاعم محكمة بريطانية بشأن تجسسه على هاتف زوجته السابقة عبر ...
دولى
تحليق 150 مقاتلة صينية.. وتايوان تعتبر التوتر مع بكين في أسوأ مستوى منذ 40 عاما
دولى
فحص جديد لحارس منتخب مصر قبل حسم مشاركته أمام ليبيا
رياضة عالمية
كيروش: منتخب ليبيا قوي وسنعمل على استعادة صدارة المجموعة
رياضة عالمية
كليمنتي: سنفعل المستحيل أمام منتخب مصر
رياضة محلية
«هذا المساء» .. دفع دولي لإنجاح الانتخابات رغم العقبات
فيديو
أميركا تكشف عدد قنابلها النووية بعد 4 سنوات من التعتيم
دولى
هل تخطينا «مرحلة الخطر» في مكافحة «كورونا»؟.. منظمة الصحة تجيب
دولى
زوكربيرغ: «فيسبوك» لا يغلّب الربح المالي على السلامة
دولى
الشركة المطورة لبرنامج «بيغاسوس» للتجسس تدعو إلى وضع تنظيمات دولية
دولى
«سلتو» يكشف تفاصيل إصابته وغيابه عن موقعة مصر بتصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
بليحق: مقترح قانون لدعم المواطن بـ50% من رسوم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
الكشف عن الشخص الذي تسبب في بقاء كومان مع برشلونة
رياضة عالمية
مبابي يسترجع ذكريات القرد الأليمة ويشرح خلافه مع نيمار في وجود ميسي
رياضة عالمية
«آكي»: اعتقال متهم أثناء عبوره البحر بين مجموعة مهاجرين من ليبيا إلى صقلية
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعديلات جديدة لـ«لاندكروزر 2022»