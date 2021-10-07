الشعاب المرجانية في مصر تفقد ألوانها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 أكتوبر 2021, 12:13 مساء
شعاب مرجانية في البحر قرب منتجع شرم الشيخ 29 سبتمبر 2021 (أ ف ب)

على ظهر يخت في البحر الأحمر بمنتجع شرم الشيخ في مصر، يشير مدرب الغوص محمد عبدالعزيز إلى الشعاب المرجانية وإلى السائحين الذين يأتون لمشاهدتها، قائلًا: «إذا حدث لها شيء، سوف يطالنا الضرر جميعًا».

ويقصد عبدالعزيز الذي يلقبه السائحون بـ«ماندو»، تأثير التغيُّر المناخي على الشعب المرجانية إلى جانب بعض الممارسات البشرية الخاطئة وما يمكن أن يسبباه من أضرار. ويقول لوكالة «فرانس برس»، «طالما الشعاب المرجانية متعافية، تجد الأسماك والغوص والنشاط».

ويحرص «ماندو» على تعافي الشعاب المرجانية، فهي باب رزقه الرئيسي كمدرب للغوص في شرم الشيخ، حيث معظم أنواع الشعاب المرجانية في مصر.

وبحسب وزارة البيئة، توجد في مصر 209 أنواع من الشعاب المرجانية التي تشكل ملجأً للحياة البحرية، وتجذب الغواصين من كل أنحاء العالم. إلا أن هذه الكائنات البحرية التي تتنوع ألوانها الزاهية بين الأحمر والأصفر والأخضر، مهددة بارتفاع درجات حرارة البحار الناتجة عن تغير المناخ. ووفق الصندوق العالمي للطبيعة، فإن «حوالي ربع الشعاب المرجانية (في العالم) يعاني بالفعل من أضرار لا يمكن تعويضها، والثلثين مهدد بشكل خطير».

كما يشير الصندوق إلى أن 8% من الشعاب المرجانية في العالم اختفى في 1998، بينما ابيضت نسبة 14% منها في العشرين سنة التالية.

ابيضاض المرجان
ويقول إسلام محسن، مدرب الغوص المصري (37 عامًا)، «أنا كغطاس يظهر أمامي بشكل واضح تأثير التغيُّر المناخي على الشعاب المرجانية»، مضيفًا: «ما يحدث هو عملية ابيضاض للمرجان.. يعني يتحول لونه إلى الأبيض».

وتشرح خبيرة التغيُّر المناخي المقيمة في القاهرة كاثرين جونز أنه «عندما ترتفع درجة الحرارة، يمتص المحيط المزيد من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج حمض الكربونيك، لذلك لا ترتفع درجة الحرارة فحسب، بل تتغير نسبة الحموضة أيضًا». وتضيف «عندما تصبح (المياه) أكثر حموضة، يصبح الأمر صعبًا جدًا على الحيوانات القشرية». وتؤكد أن هذه الظاهرة بدأت منذ «سنوات عدة في البحر الأحمر».

وتستعد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ (COP27) العام المقبل في شرم الشيخ، بعدما استقبلت المدينة في 2018 مؤتمرًا لتحالف من منظمات الأمم المتحدة لبحث سبل حماية الشعاب المرجانية من الانقراض.

وحذّر تقرير صادر أخيرًا عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من أنه «حتى إذا نجح العالم في تثبيت الارتفاع في درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية أعلى مما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، فإن 70% إلى 90% من الشعاب المرجانية قد يزول بحلول منتصف القرن».

وبتضرر الشعاب المرجانية، «سنفقد الكثير من الحياة البرية، وسوف يتغير النظام البيئي بطريقة تؤثر علينا كبشر من حيث الموارد»، وفق جونز. وتضيف: «الشعاب المرجانية هي حضانات للأسماك الصغيرة ومكان لتغذية الأسماك الكبيرة.. إنها جزء أساسي من النظام البيئي».

وتقول الأمم المتحدة إن قرابة مليار شخص من سكان العالم يعيشون من الشعاب المرجانية، وإن 6.7 مليار سيتضررون من موت المرجان في البحر الأحمر وفي أمكنة أخرى. علمًا أن الحواجز التي يشكلها المرجان تحمي السواحل من الكوارث الطبيعية. كما قد يؤدي ابيضاض المرجان أو موته إلى ظهور أوبئة تصيب الإنسان.

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