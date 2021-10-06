أول «غابة حضرية» في باريس بحلول 2024

رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو في العاصمة الفرنسية، 25 سبتمبر 2021 (أ ف ب)

تشهد باريس إطلاق أول «غابة حضرية» فيها بحلول 2024 في منطقة مونبارناس وسط العاصمة الفرنسية، حسب ما أعلن المساعد المسؤول عن شؤون الغطاء النباتي في بلدية المدينة كريستوف ناجدوفسكي، الثلاثاء.

وقال ناجدوفسكي: «بحلول العام 2024، سيكون لدينا أول غابة حضرية في ساحة كاتالونيا» التي ستصبح «مغطاة بدرجة أكبر بكثير بالنباتات»، معلنا إطلاق المشاورات في هذا المشروع الأسبوع المقبل، وفق «فرانس برس».

ومن بين حوالي عشرة مواقع لا تزال قيد الدراسة لاستضافة هذه الغابات الحضرية، ثمة حاليا ملفان «أكثر تقدما»، بحسب أوساطه، وهما محيط مقر بلدية باريس وساحة كولونيل-فابيان.

وكانت هذه المشاريع جزءا من برنامج ذي منحى بيئي اعتمدته رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو (اشتراكية) خلال الحملة لإعادة انتخابها سنة 2020.

وأطلقت إيدالغو في 12 سبتمبر حملتها للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل المقبل.