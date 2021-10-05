الإمارات: مهمة فضائية جديدة لاستكشاف كوكب الزهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 05:11 مساء
متحف المستقبل في دبي يضاء بالأحمر قبل وصول «مسبار الأمل» الإماراتي إلى مدار الكوكب الأحمر، 6 فبراير 2021 (أ ف ب)

أعلنت الإمارات، الثلاثاء، مهمة جديدة تتضمن بناء مركبة فضائية لاستكشاف كوكب الزهرة وسبع كويكبات داخل المجموعة الشمسية بحلول العام 2028، حسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، بعد أشهر على إرسالها بنجاح مسبار «الأمل» إلى مدار المريخ.

وستستغرق المهمة العلمية خمس سنوات وستقطع مسافة قدرها 3.6 مليار كيلومتر، تمتد من العام 2028 وحتى العام 2033، بحسب مسؤولين، وفق «فرانس برس».

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن المشروع «سوف يستكشف كوكب الزهرة، بالإضافة إلى جمع بيانات علمية غير مسبوقة عن 7 كويكبات ضمن حزام الكويكبات داخل المجموعة الشمسية».

ويمتد حزام الكويكبات بين مداري المريخ والمشتري على بعد 300 إلى 450 مليون كيلومتر من الشمس.

وبدوره، أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، في تغريدة على «تويتر» أن «إطلاق دولة الإمارات مشروعا جديدا لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات، خطوة جديدة في مساهمتها في علوم الفضاء».

ورغم دخولها حديثا عالم استكشاف الفضاء، تحقق دولة الإمارات خطوات متسارعة في هذا المجال. ففي فبراير الماضي، دخل مسبار «الأمل» الإماراتي مدار كوكب المريخ لتصبح الإمارات أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.

وفي سبتمبر 2019، أصبح هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي يقوم برحلة الى الفضاء، وكان ضمن فريق مكوّن من ثلاثة أفراد انطلقوا في صاروخ «سويوز» من كازاخستان نحو محطة الفضاء الدولية.

وأعلنت الإمارات في سبتمبر 2020، أنها ستقوم بإرسال مستكشف قمري إماراتي الصنع إلى القمر بحلول 2024.

لكن طموح الإمارات الأكبر يقوم على بناء مستوطنة بشرية على المريخ بحلول سنة 2117. ووظّفت دبي في 2017 مهندسين وتقنيين لتصوّر كيف يمكن أن تُبنى مدينة على الكوكب الأحمر.

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