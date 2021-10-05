عودة خدمات «فيسبوك» و«واتس آب» و«إنستغرام» تدريجيا

منصات التواصل الاجتماعي. (الإنترنت)

عادت خدمات «فيسبوك» و«واتس آب» و«إنستغرام» تدريجيًا، في بعض المناطق، بحسب مغردين على موقع «تويتر» الناجئ الوحيد من عتمة السوشيال ميديا.

وتحدث مستخدمون عن عودة خدمات التطبيقات الثلاثة على الهاتف المحمول، بعد انقطاع دام حوالي سبع ساعات

وتعرض موقع «فيسبوك» وعدد من المواقع التابعة له لعطل فني، مساء اليوم الإثنين، دون كشف السبب وراء هذا العطل حتى الآن. وشملت الأعطال منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«فيسبوك ماسنجر» و«واتس آب». وأشار موقع «داون ديتيكتور»، المتخصص في تتبع أعطال المواقع، إلى توقف الخدمة بمنصات «فيسبوك» و«واتس آب» و«إنستجرام».

وجهت منصات التواصل الاجتماعي، رسائل إلى مستخدميها بعدما شهدت خدمات «فيسبوك» و«واتس آب» و«إنستغرام» عطلًا مفاجئًا، حيث تعذر على المستخدمين الاتصال مع البرامج، وفق ما أظهر موقع متخصص.

وغردت شركة «فيسبوك» عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، معتذرة عن العطل العالمي الذي أصاب المنصة الأكثر شهرة في العالم. وكتب حساب الشركة في تغريدته: «نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى حساباتهم... نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن»، وتابع: «نعتذر عن أي إزعاج».