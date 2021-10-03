«بيبي كولومبو» يلتقط أولى صوره لـ«عطارد»

صورة وزعتها وكالة الفضاء الأوروبية في 2 أكتوبر 2021 لكوكل عطارد التقطها القمر الصناعي بيبيكولومبو (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، السبت، أن القمر الصناعي «بيبي كولومبو» المخصص لاستكشاف «عطارد»، التقط أولى صوره لأقرب كوكب إلى الشمس.

وهذه المرة الأولى منذ إطلاق هذا القمر الصناعي المشترك بين وكالتي الفضاء الأوروبية واليابانية العام 2018، يحلق فوق الكوكب الذي يشكل «هدفًا» له، حسب «فرانس برس».

ومن المقرر أن يكتفى بوضع «بيبي كولومبو» في مدار عطارد في العام 2025 لأن الوصول إلى أصغر كواكب النظام الشمسي بالغ الصعوبة.

الأبيض والأسود

التقطت كاميرات المركبة صورًا بالأبيض والأسود خلال تحليقها فوق «عطارد»، ولكن بعدما وصل إلى الجانب الليلي من الكوكب، لم تكن الظروف «مثالية» لالتقاط الصور مباشرة من النقطة الأقرب (199 كيلومترًا)، وكانت أقرب الصور التي نجح في التقاطها من مسافة نحو 1000 كيلومتر، على ما أوضحت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان.

وتظهر في هذه الصور حفر ارتطام كبيرة على السطح تكونت بفعل انصباب حمم بركانية ضخمة قبل مليارات السنين. وعلّقت مديرة عمليات المركبة، إلسا مونتانيونن بالقول: «إنه لأمر مدهش أن نرى أخيرًا الكوكب الذي يشكِّل هدفنا».

ومن المفترض أن تدرس الأدوات العلمية التي تحملها هذه المركبة الفضائية تكوين «عطارد»؛ سعيًا إلى حل لغز هذا الكوكب المحترق، وهو خضع لأقل قدر من الاستكشاف بين الكواكب الصخرية الأربعة في النظام الشمسي.

تم التخطيط لخمس رحلات جوية أخرى فوق «عطارد» قبل الوجهة النهائية للمهمة، في مسار معقد سيشهد أيضًا تحليق القمر الصناعي فوق كوكبي الزهرة والأرض.

وتلحظ مهمة «بيبي كولومبو» خمس عمليات تحليق أخرى فوق «عطارد» قبل بلوغ القمر الصناعي وجهته النهائية خلال مسار متشابك يشمل كذلك تحليقه فوق كوكبي الزهرة والأرض.

ولم يكن ممكنًا إطلاق القمر الصناعي مباشرة نحو «عطارد»، إذ أن جاذبية الشمس القوية تستلزم إجراء مناورة عملاقة لكبح السرعة بهدف النجاح في وضعه في المدار، مما يتطلب كمية كبيرة من الوقود لمركبة فضائية بهذا الحجم.

ومن هنا، كان خيار توجيهه في مسار غير مباشر واستخدام الجاذبية الطبيعية للأرض ثم لكوكب الزهرة؛ ما سيسمح للقمر الصناعي بالتباطؤ «الطبيعي» خلال رحلته.