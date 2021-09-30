تراجع علو مون بلان أعلى قمة في أوروبا الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 02:00 مساء
صورة تظهر متسلقي جبال على جبل مون بلان في شاموني بفرنسا، 18 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

خلُص قياس أجري لجبل مون بلان، أعلى قمة في أوروبا الغربية، في جبال الألب الفرنسية منتصف الشهر الجاري إلى أن علوّه يبلغ 4807.81 متر، بانخفاض يقرب من متر مقارنة مع آخر قياس أجري سنة 2017، بحسب ما أعلن مسّاحون، الأربعاء.

وأوضح هؤلاء الخبراء من منطقة أوت سافوا جنوب شرق فرنسا والذين يجرون مثل هذه القياسات كل سنتين منذ حوالي عقدين، أن فريقًا من حوالي ثلاثين شخصًا توجه منتصف سبتمبر إلى سقف أوروبا الغربية للقيام بعمليات قياس استمرت ثلاثة أيام، وفق «فرانس برس».

ولفت المسّاحون خلال مؤتمر صحفي إلى أن «خبراء المناخ والجليد وسائر العلماء بات يتعين عليهم تحليل كل البيانات المجمعة وتقديم كل الفرضيات لتفسير هذه الظاهرة».

وأشار هؤلاء الأخصائيون إلى أن عمليات القياس المنتظمة ترمي إلى «وضع نماذج بيانية للكتلة الجليدية» و«تشكيل وتغذية بنك بيانات دقيقة وموثوقة يمكن للخبراء (في الجليد أو المناخ) استغلالها وخصوصًا نقلها إلى الأجيال المقبلة».

وخلص آخر قياس نُشرت نتائجه في 2017 إلى أن علوّ مون بلان كان يبلغ 4808.72 متر، بتراجع أيضًا مقارنة مع السنوات السابقة. وسُجل أعلى علوّ لهذه القمة سنة 2007 (4810.90 متر).

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