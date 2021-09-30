ناسا تستعد لإطلاق «لوسي» إلى كويكبات المشتري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 11:21 صباحا
صورة نشرتها وكالة ناسا لكوكب المشتري، يوليو 2018 (أ ف ب)

تستعد وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لتطلق الشهر المقبل مهمة «لوسي» التي تستمر 12 عامًا وتهدف من خلالها لأن تراقب عن كثب للمرة الأولى الكويكبات الواقعة عند المدار عينه مع كوكب المشتري، بهدف فهم طريقة تكوّن مجموعتنا الشمسية بصورة أفضل.

وتدور كويكبات طروادة البالغ عدد المعروفة منها حوالي 7 آلاف، حول الشمس ضمن مجموعتين، إحداهما تسبق المشتري والثانية تتعبه، وفق «فرانس برس».

وستحلق المركبة خلال رحلتها في بادئ الأمر بحلول العام 2025 فوق كويكب من حزام الكويكبات الرئيسي (بين المريخ والمشتري)، ثم خلال السنوات اللاحقة فوق سبعة كويكبات طروادة.

وأوضح الباحث الرئيسي في هذه المهمة بمعهد ساوثويست للبحوث في بولدر بولاية كولورادو الأميركية هال ليفيسيون خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الكويكبات الأخيرة «يختلف كثيرًا أحدها عن الآخر رغم أنها موجودة في منطقة ضيقة جدًا من الفضاء».

وأضاف: «على سبيل المثال، ألوانها مختلفة تمامًا، بعضها رمادي والآخر أحمر».

ومن بين الفرضيات أن تكون قد تشكلت في موقع أبعد من مدار المشتري قبل جذبها إلى موقعها، وأن تكون هذه الألوان انعكاسًا للمكان الذي أتت منه.

وقالت مديرة قسم علوم الكواكب في وكالة «ناسا» لوري غليز «أيا كانت الاكتشافات التي ستخرج بها المهمة لوسي، هي ستعطينا مؤشرات ضرورية بشأن تشكّل مجموعتنا الشمسية».

وستقترب المركبة من الأجرام المختارة بمسافة تتراوح فقط بين 400 كيلومتر و950.

وبفضل ثلاث أدوات علمية على متن المركبة وهوائي كبير، يسعى الباحثون إلى درس جيولوجيا هذه الكويكبات وتركيبتها، إضافة إلى كثافتها وكتلتها وحجمها المحدد.
فرقة بيتلز

ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ «أطلس 5» المكلف دفع المركبة من فلوريدا في 16 أكتوبر.

وتُقدّر قيمة المهمة بما يشمل تكاليف العمليات التي ستستمر 12 عامًا، بـ981 مليون دولار.

وصُنعت المركبة لدى شركة «لوكهيد مارتن» وهي «عمل فني» حقيقي، وفق مدير برنامج «لوسي» في الشركة ريتش لايب.

وتضم المركبة أكثر من ثلاثة كيلومترات من الكابلات، إضافة إلى ألواح شمسية ضخمة يوازي طولها عند وضعها جنبًا إلى جنب طول مبنى من خمس طبقات.

وستكون هذه أول مركبة على الطاقة الشمسية تصل إلى هذه المسافة من الشمس، وهي ستراقب الكويكبات عن كثب أكثر من أي مركبة سابقة.

وسُميت المهمة «لوسي» نسبة إلى متحجرة القرد الجنوبي التي اكتُشفت في إثيوبيا سنة 1974 وسمحت بالإضاءة على تطور البشرية؛ إذ تسعى «ناسا» إلى تسليط الضوء على تطور المجموعة الشمسية.

وكان الباحثون الذين اكتشفوا هذا الهيكل العظمي حينها يستمعون إلى أغنية فرقة بيتلز الشهيرة «لوسي إن ذي سكاي ويذ دايمندز». واختارت وكالة «ناسا» شعارا للمهمة الجديدة على شكل قطعة ماس، وهو مستوحى من تلك الواقعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد وفاة شابة.. سلوفينيا تعلق استخدام لقاح «جونسون آند جونسون»
دولى
دوري أبطال أوروبا: يوفنتوس يطيح بتشيلسي حامل اللقب (فيديو)
رياضة عالمية
مجلس التطوير الاقتصادي يطلق مشروع «بناء الدولة الحديثة» غدا
ليبيا
«شيريف تيراسبول».. مغمور انفصالي وغامض يصدم الساحة الأوروبية
رياضة عالمية
أول تعليق من رئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن.. وتحدد ثلاث مهام ...
دولى
جامعة بنغازي أبطال للجامعات الليبية لثلاثيات السلة
رياضة محلية
المنفي يناقش مع الجويلي دور غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية في مكافحة ...
ليبيا
بالصور: مراسم تسليم وتسلم إدارة شركة الخليج العربي للنفط
ليبيا
ارتفاع جنوني لأسعار «الأفيون» بأفغانستان في ظل سيطرة «طالبان».. والحركة تطلب ...
دولى
سعوديات يكسرن المحظورات الاجتماعية بممارسة ركوب الدراجات في الشارع
منوعات
عرض أول في لندن لفيلم «جيمس بوند» الجديد
ثقافة وفن
من هي رئيسة الحكومة التونسية الجديدة؟
عربى
«التيار الرسالي» يتبنى مقتل 5 من ضباط المخابرات السودانية ومحاولة اغتيال حمدوك
عربى
ناطقة سابقة باسم البيت الأبيض: نوبات غضب ترامب «مرعبة»
دولى
مواعيد الإقلاع.. الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها إلى ‎القاهرة الخميس
ليبيا
سقوط تاريخي لريال مدريد على أرضه أمام شيريف تيراسبول (فيديو)
رياضة عالمية
شاهد.. ميسي يسجل هدفه الأول مع «سان جيرمان»
رياضة عالمية
وصول طاقم فني هندي إلى محطة الخليج البخارية بسرت
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: اختتام فعاليات مهرجان «شحات» السياحي