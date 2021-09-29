تدشين قاعدة إطلاق صاروخ «أريان 6» في مركز كورو للفضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 02:03 مساء
صاروخ «أريان 5» مقلعا من كورو في غويانا الفرنسية، 16 يناير 2020 (أ ف ب)

من المقرر أن ينفذ صاروخ «أريان 6» رحلته الأولى في «الربع الثاني من سنة 2022» انطلاقا من مركز كورو في غويانا الفرنسية، حسب ما أكدت وكالة الفضاء الأوروبية، الثلاثاء، خلال تدشينها قاعدة إطلاق المركبة المستقبلية في المركز.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لدراسات الفضاء خلال احتفال تدشين مجموعة الإطلاق الرابعة في مركز كورو بحضور 150 شخصا بينهم وزير ما وراء البحار الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن الأولوية هي «الحفاظ على الجدول الزمني المقرر لسنة 2022»، وفق «فرانس برس».

وأنجز العمل في مجموعة الإطلاق بعد أشغال ضخمة استمرت ثماني سنوات وتأثرت وتيرتها بفعل جائحة «كوفيد-19».

وكان المجلس الوزاري لوكالة الفضاء الأوروبية قرر في الثاني من ديسمبر 2014 إطلاق برنامج «أريان 6» بتكلفة 700 مليون يورو وتتولى تمويله 13 من الدول الأعضاء.

وأوضح المركز الوطني لدراسات الفضاء أن قاعدة الإطلاق الجديدة ستساهم في «خفض تكاليف الإطلاق» مما يعزز «القدرة التنافسية لمنصات الإطلاق الأوروبية المستقبلية» ويوفر لأوروبا «الاستقلالية» في إطلاق رحلاتها الفضائية.

وشرح الرئيس التنفيذي لشركة «أريان سبايس» ستيفان إسرائيل أن أعمال التجميع والتحقق في مجموعة الإطلاق الرابعة تستلزم «عشرة أيام»، بينما تستغرق 30 يوما في الوقت الراهن، آملا في أن تصل الوتيرة مستقبلا إلى 12 عملية إطلاق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من هي رئيسة الحكومة التونسية الجديدة؟
عربى
ناطقة سابقة باسم البيت الأبيض: نوبات غضب ترامب «مرعبة»
دولى
سقوط تاريخي لريال مدريد على أرضه أمام شيريف تيراسبول (فيديو)
رياضة عالمية
شاهد.. ميسي يسجل هدفه الأول مع «سان جيرمان»
رياضة عالمية
وصول طاقم فني هندي إلى محطة الخليج البخارية بسرت
ليبيا
رئيس الأركان الأميركي: «طالبان» لا تزال منظمة إرهابية ولم تقطع علاقاتها مع ...
دولى
وزير الدفاع الأميركي مدافعا عن الانسحاب من أفغانستان: ساعدنا في بناء دولة لكننا ...
دولى
ماكرون يتعرض للرشق ببيضة لدى افتتاحه معرضا في ليون (فيديو)
دولى
بالصور.. وزير الرياضة يتسلم مسودة قانون الرياضة
رياضة محلية
عقيلة صالح: الذين لا يريدون الانتخابات يستفيدون من الفوضى
ليبيا
«فورد» الأميركية تسرع انتقالها إلى السيارات الكهربائية عبر استثمار «تاريخي»
اقتصاد
للمرة الأولى وبحضور قائد «أفريكوم».. لجنة «5+5» تجتمع في طرابلس
ليبيا
عثمان الجرندي: هذه هي أهداف الرئيس قيس سعيد من التدابير الاستثنائية
عربى
مباحثات الدبيبة وقائد «أفريكوم»: إخراج «المرتزقة» وتواجد قوات أجنبية بالجنوب ...
ليبيا
مزاد على شريط كاسيت يحوي مقابلة نادرة لـ جون لينون
ثقافة وفن
لأسباب تسويقية.. سانوفي توقف العمل على لقاح مضاد لـ«كوفيد-19» بتقنية «إم آر إن ...
دولى
السفارة الأميركية: التعاون العسكري يساعد ليبيا على التعافي من الصراع
ليبيا
الولايات المتحدة تختبر صاروخا أسرع من الصوت 5 مرات
دولى
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور مسربة لـ رنج روفر سبورت