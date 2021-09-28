«تيك توك» تجتاز عتبة مليار مستخدم نشط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 04:51 مساء
شعار «تيك توك» (أ ف ب)

أكدت شبكة «تيك توك»، الإثنين، أن عدد مستخدميها النشطين (اتصال واحد شهريا على الأقل بالخدمة) بات يتخطى المليار، بعد أربع سنوات فقط على إطلاق هذا التطبيق التابع لمجموعة «بايت دانس» الصينية.

واستقطبت «تيك توك» أكثر من 300 مليون مستخدم جديد منذ يوليو 2020، تاريخ آخر إعلان من الشبكة عن عدد مستخدميها.

وعززت الشبكة المحببة خصوصا لدى المراهقين بفضل مقاطعها القصيرة الطريفة أو الراقصة، موقعها خلال جائحة «كوفيد-19» بفعل فترات الإغلاق المتكررة حول العالم بما يشمل إقفال المدارس واعتماد الملايين على العمل من بُعد.

وبعدما كان طول المقاطع المصورة على «تيك توك» محصورا بخمس عشرة ثانية كحد أقصى، رفعت الشبكة هذه المدة القصوى إلى 60 ثانية، ثم إلى ثلاث دقائق مطلع يوليو لاستقطاب جمهور أوسع وتعزيز موقعها في منافسة «يوتيوب».

من ناحيتها، أطلقت «يوتيوب» التابعة لـ«غوغل» خدمتها «شورتس» التي باتت تغطي أكثر من مئة بلد منذ يوليو الماضي، بهدف منافسة «تيك توك» في مجال المقاطع المصورة القصيرة.

لكن «تيك توك» لا تزال متقدمة بفارق كبير في هذا الجزء من السوق على «يوتيوب» التي بلغ عدد مستخدميها النشطين 2.3 مليار العام 2020.

وتسعى «تيك توك» إلى زيادة الإيرادات المالية المتأتية من منصتها بعد تأخير على هذا الصعيد في بداياتها.

وسرّعت الشبكة الاجتماعية خطواتها في مجال الإعلانات العام الماضي وأطلقت نهاية أغسطس 2021، خاصية جديدة تتيح للمستخدمين أن يشتروا مباشرة منتجات يعرضها مباشرة صانعو المحتوى على المنصة.

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