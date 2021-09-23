«غوغل» تعتزم شراء مبنى مكتبي في نيويورك

شعار «غوغل» في تشارلستون رود (أ ف ب)

أعلنت «غوغل» عزمها شراء مبنى مكتبي في مانهاتن بمدينة نيويورك، في مقابل 2.1 مليار دولار، مؤكدة رغبتها الاستمرار في التمركز بالمدينة الأميركية الكبرى رغم انتشار أنشطة العمل من بُعد.

وذكرت شركة «ريل كابيتال أناليتيكس» في معلومات أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال» أن هذه الصفقة العقارية ستكون الأكبر في الولايات المتحدة لمبنى يضم مكاتب منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، وفق «فرانس برس».

وتستأجر «غوغل» هذه المكاتب الموجودة بموقع كان في ما مضى محطة للقطارات (سانت جونز ترمينال) في حي هادسون سكوير، جنوب غرب مانهاتن قرب نهر هادسون.

وتسعى المجموعة العملاقة إلى أن تفتح بحلول منتصف 2023 موقعًا بمساحة إجمالية تقرب من 160 ألف متر مربع لتحوّله مقرًا لها في نيويورك سيتركز العمل فيه خصوصًا على صفقات البيع وعقود الشراكة.

ومن المتوقع أن يمتد الموقع بشكله النهائي على ثلاثة مبانٍ تتوزع بين شارعي هادسون ستريت وواشنطن ستريت. وانتهت أعمال إنشاء أحد هذه المباني.

وتملك «غوغل»، التي تتخذ مقرًا رئيسيًا لها في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، مباني عدة في نيويورك: واشترت في مارس 2018 مبنى تشيلسي ماركت الشهير في حي تشيلسي في مقابل 2.4 مليار دولار، وهو يستضيف مقار عدة أحدها لـ«يوتيوب».

وفي 2010، استحوذت «غوغل» على مبنى مقابل لتشيلسي ماركت في مقابل 1.77 مليار دولار.

وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو إن «استثمار غوغل التاريخي في نيويورك يشكل محطة هائلة على طريق انتعاشنا الاقتصادي».