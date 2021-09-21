رجل يحاول تهريب 213 فرس بحر

فرس بحر في حوض في المركز العلمي في الكويت في 8 يوليو 2021 (أ ف ب)

أعلنت النيابة العامة، في الإكوادور، توقيف صيني حاول تهريب 213 حيوان فرس بحر نافقا إلى هولندا.

وألقي القبض على الرجل في مطار غواياكيل الدولي (جنوب غرب) عندما كان يستعدّ للصعود إلى طائرة متّجهة إلى أمستردام، بحسب «فرانس برس»، الثلاثاء.

وكانت حيوانات فرس البحر، وهو نوع معرّض للخطر، موزّعة على خمسة أكياس بلاستيكية يزن الواحد منها نصف كيلوغرام مخبّأة في الحقائب. ويتعذّر على الرجل مغادرة البلد قبل انتهاء محاكمته.

ويفرض القانون في الإكوادور عقوبات قد تصل مدّتها إلى السجن ثلاث سنوات على مرتكبي جرائم في حقّ الثروة الحيوانية والنباتية البحرية، بحسب ما أوضحت النيابة العامة.