«كورونا» يضرب 9 أسود ونمور

أسدان في حديقة حيوانات واشنطن في 24 يوليو 2020 (أ ف ب)

كشفت المؤسسة التي تتولى علاج السنّوريات، الجمعة، إصابة ستة أسود وثلاثة نمور في حديقة حيوانات واشنطن بفيروس كورونا.

وجاء في بيان أن «الحرّاس لاحظوا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي انخفاضًا في الشهية وسعالًا وعطاسًا وخمولًا» عند الأسود الأفريقية الستة ونمر من نمور سومطرة واثنين من نمور سيبيريا شخّصت إصابتها بـ«كوفيد-19» خلال فحوص أوّلية.

ويرتقب صدور نتائج فحوص التأكيد في الأيّام المقبلة، حسب ما نشرت وكالة «فرانس برس».

وتعالج الحيوانات المصابة بواسطة مضادات للالتهاب وأدوية ضدّ الغثيان، فضلا عن مضادات حيوية تحميها من خطر الالتهاب الرئوي. وأوضح القيّمون على الحديقة أن الجمهور ليس في خطر نظرًا للمسافة القائمة بين موئل السنّوريات والزوّار.

وسُجّلت هذه الإصابات في وقت أعلنت عدّة حدائق حيوانات أميركية، بينها حديقة واشنطن، عن إطلاق حملة تلقيح للحيوانات المعرّضة للإصابة بـ«كوفيد-19» في هذه المواقع. وقد شخّصت إصابة عدد من قرود غوريلا بـ«كوفيد-19» الأسبوع الماضي في حديقة حيوانات أتلانتا.