الموت يغيب المخترع البريطاني كلايف سنكلير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 سبتمبر 2021, 10:02 صباحا
كلايف سنكلير أمام متحف ديزاين ميوزيوم في لندن في 12 يوليو 2006 (أ ف ب)

أعلنت عائلة كلايف سِنكلير، الخميس، وفاة المخترع البريطاني الذي ابتكر الآلة الحاسبة المحمولة والكمبيوترات المنزلية الميسورة الكلفة، عن 81 عاما.

وفارق الحياة في منزله في لندن، بعد صراع مع السرطان لأكثر من 10 سنوات، وفق ما نقلت «فرانس برس» عن وسائل الإعلام البريطانية.

وكان سنكلير يعمل على ابتكارات الأسبوع الماضي، «لأنّ هذا ما كان يستهويه»، بحسب ما كشفت ابنته لـ «بي بي سي».

وهي صرّحت قائلة: «كان ابتكاريا ومبدعا. وكان الأمر بمثابة مغامرة شيّقة له. وكان ذاك شغفه». ومن أبرز ابتكارات سنكلير، الآلة الحاسبة الإلكترونية المحمولة سنة 1972.

وسمحت هذه الآلة المعروفة باسم «سنكلير زد إكس 80» التي أطلقت في السوق سنة 1980 وكانت تباع في تلك الفترة بما يقارب مئة جنيه إسترليني بتعميم الحوسبة في أوساط الأسر في بريطانيا والخارج.

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