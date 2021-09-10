جمعية ليبية تحذر من انقراضها.. «البوسيدونيا» رئة البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 سبتمبر 2021, 10:22 صباحا
نبتة البوسيدونيا البحرية (أ ف ب)

تشكل نبتة بوسيدونيا أو بوسيدونيا أوسيانيكا (تيمنًا باسم إله البحر اليوناني بوسيدون) غابات في عمق البحر المتوسط، فيما تحذر الجمعية الليبية لحماية الأحياء البحرية من انقراض هذه العشبة بسبب المتفجرات (الجولطينة).

ولهذه النبتة الخضراء منافع مشابهة لتلك التي تعود بها الغابات المدارية على مستقبل كوكب الأرض، حسب «فرانس برس».

وتنتشر هذه النبتة على امتداد أكثر من مليون هكتار من قعر البحر، من قبرص وصولًا إلى إسبانيا، وفق شبكة البحر المتوسّط للبوسيدونيا التي تضم علماء وسلطات محلية ودعاة حفاظ على البيئة وممثلين لقطاع صناعة اليخوت من مختلف البلدان.

غير أن الشبكة ترجّح أن تكون مساحة انتشار النبتة أكبر بكثير، نظرًا إلى عدم توافر بيانات لدى عدد من دول الساحلين الشرقي والجنوبي للبحر المتوسط.

خدمة مهمة
ويرى عشرة علماء من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في مقال نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية أن البوسيدونيا تقدم خدمة بالغة الأهمية لـ«البشر أجمعين»، ولو كان البعض يعتبر أنها مجرد عشبة لا نفع منها في قعر البحر.

ويوضح هؤلاء العلماء أن «الأعشاب البحرية تُشكّل بالنسبة إلى أنواع الأسماك التي تتردد على سواحل (هذه الدول)، سواء أكانت عادية أو نادرة، مأوىً وحاضنة ومنطقة تضع فيها بيوضها». وتعيش داخل البوسيدونيا مجموعة من الحيوانات أبرزها اللافقاريات الصغيرة التي تشكّل غذاء لأسماك يسعى إليها الصيادون الحرفيون.

وهي أيضًا «حليف مهم في مكافحة الاحترار المناخي» بحسب مدير البرامج في الصندوق العالمي للطبيعة في فرنسا آرنو غوفييه. وتعتبر أعشاب بوسيدونيا بفضل جذورها بمثابة أحواض تخزين للكربون.

وتساهم هذه النباتات أيضًا في كسر زخم الأمواج القويّة، ما يحمي الشاطئ من الانجراف، وهي تحمي أيضًا السواحل في حال جرفتها المياه نحو الشاطئ.

ويقول غوفييه «لسوء الحظ، إنها منظومة بيئية غير معروفة، وغالبًا ما يعتقد الناس أنها شيء ميت على الشاطئ يعيق السباحة».

وباتت البوسيدونيا مهدّدة أكثر فأكثر في البحر الأبيض المتوسط. وتفيد الأرقام الرسمية بأن التدهور طال أكثر من 7500 هكتار من البوسيدونيا على الساحل الفرنسي بفعل إقبال عدد متزايد من اليخوت الكبيرة عليه.

ويقول الناطق الرسمي باسم الشرطة البحرية الفرنسية للبحر المتوسط، تيبو لافيرن، إن السبب الأول لتناقص أعداد هذه النبتة هو «رسو اليخوت» لأن «لرمي السفينة مرساتها ورفعها إياها تأثير مدمر».

فالبوسيدونيا التي تتضرر من ذلك، لا تنمو إلا ببطء شديد، أي بطول بضعة سنتيمترات في السنة على الأكثر.

ولمواجهة هذه الآفة، أصدرت فرنسا قرارات تحظر رسو القوارب التي يزيد ارتفاعها على 24 مترًا في بعض المناطق البحرية الحساسّة، فيما بادرت جزر الباليار إلى اعتماد هذا الإجراء منذ العام 2018.

وتشكّل هذه الجزر الإسبانية الواقعة إلى الشرق من مدينة فالنسيا «نموذجًا» في مجال حفظ هذه الأعشاب البحرية، وفق الصندوق العالمي للطبيعة، وتنظّم برامج توعية في المدارس، وحتى مهرجانا للبوسيدونيا في فورمنتيرا.

الليبية لحماية الأحياء البحرية
وعلى صفحتها في «فيسبوك»، تقول الجمعة الليبية لحماية الأحياء البحرية: «تعتبر بوسيدونيا أوسينيكا (Posidonia Oceanica) من النباتات المستوطنة في البحر الأبيض المتوسط ​​ومن أكثر أنواع الأعشاب البحرية انتشارا في مياهه، وواحدة من الثروات البحرية الرئيسية في المنطقة».

وتتابع: «تغطي البوسيدونيا ما بين 000 25 و000 50 كيلومتر مربع من مساحة المناطق الساحلية، أي ما يعادل 25٪ من قاع البحر، حيث تصل إلى عمق يصل إلى 40 مترًا ولكن الآن باتت معرضة للانقراض بسبب المتفجرات (الجولطينة)، ويشير بعض العلماء إلى أن أكثر من نصف الأكسجين الذي نتنفسه يأتي من المحيطات. وسميت البوسيدونيا رئة البحر الأبيض المتوسط لأنها واحدة من أهم مصادر تزويد الأكسجين للمياه الساحلية».

تشير دراسة أجراها معهد البحر المتوسط للدراسات المتقدمة (IMEDEA) ومؤسسة BBVA إلى أن بوسيدونيا البحر المتوسط ​​تنتج من 14 إلى 20 لترا من الأكسجين في المتر المربع الوحيد كل يوم، مما يعكس أهميتها الكبرى للحياة البحرية، وفق الجمعية.

نبتة البوسيدونيا البحرية من شواطئ بنغازي (الجمعية اليبية لحماية الأحياء البحرية)
نبتة البوسيدونيا البحرية من شواطئ بنغازي (الجمعية اليبية لحماية الأحياء البحرية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جمعية ليبية تحذر من انقراضها.. «البوسيدونيا» رئة البحر المتوسط
علوم وتكنولوجيا
الأمم المتحدة: «طالبان» نفذت اغتيالات انتقامية
دولى
العثماني وقادة «العدالة والتنمية» يستقيلون بعد هزيمة انتخابية مدوية بالمغرب
عربى
مدرب البرازيل بعد مباراة الأرجنتين: ليس كل شيء مباحا في كرة القدم
رياضة عالمية
الكشف عن كواليس ارتداء «فاتي» قميص ميسي في برشلونة
رياضة عالمية
بالصور.. «الترسانة» يحتفل بتتويج فريق البراعم ببطولة طرابلس
رياضة محلية
ننشر اختصاصات الرئيس وشروط الترشح وفق القانون الصادر عن «النواب»
ليبيا
«النواب» يرسل نسخة من قانون انتخاب الرئيس إلى المفوضية والبعثة الأممية
ليبيا
عين على الانتخابات.. عضو ملتقى الحوار أبوبكر العبيدي
فيديو
20 عاما على اغتيال شاه مسعود.. كيف تبدو «بانشير» بعد رحيل «الأسد»؟
دولى
كليمنتي: أصبح لدينا فريق قادر على المنافسة بقوة
رياضة محلية
شروط وضوابط منحة دعم الزواج
ليبيا
شخصيات رياضية تحذر من التفاؤل المفرط بعد فوز المنتخب على أنغولا
رياضة محلية
وزير المالية: مرتبات العسكريين بالقيادة العامة ليوليو وأغسطس في مراقبة الخدمات ...
ليبيا
الدبيبة يوضح أوجه صرف خمسة مليارات دينار تحت بند الطوارئ
ليبيا
«البريقة لتسويق النفط» تعلن بدء التسجيل بمنظومة أسطوانات الغاز المنزلي
ليبيا
القبض على أب قتل طفله ضربا في غوط الشعال
ليبيا
نصية لـ«عقيلة»: 46.58 مليار دينار تحويلات «المركزي» لحساب الحكومة منذ يناير ...
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جليد القطب الشمالي ضحية وشاهد على الاحترار المناخي