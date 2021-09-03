هل نجح «برسيفرنس» في مهمته على المريخ؟

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 سبتمبر 2021, 03:43 مساء
صورة نشرتها ناسا لثقب في صخرة على المريخ أحدثه برسيفرنس خلال محاولته الثانية لاستخراج عينة صخرية في الأول من سبتمبر 2021 (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية أنه يُفترض أن يكون «برسيفرنس»، روبوت «ناسا» الجوّال على المريخ، نجح في استخراج عيّنة صخرية، منفّذا المهمة الرئيسية الموكلة إليه على الكوكب الأحمر.

وجاء في بيان صادر عن «ناسا» أن «معطيات نُقلت في ساعة متأخّرة من الأول من سبتمبر تشير إلى أن الفريق نجح في مهمة استخراج قطعة صخر من المريخ»، وفق «فرانس برس».

لكن الأمر ليس أكيدا بعد بالكامل، إذ أظهرت صور أولية عيّنة متماسكة في أنبوب الجمع، غير أن نتائج الصور الإضافية لم تكن قاطعة بسبب نقص في الإنارة.

وأوضحت الوكالة الفضائية «حتّى لو كان فريق مهمة برسيفرنس على ثقة بأن العيّنة موجودة في الأنبوب، ستسمح صور ملتقطة بإنارة أفضل بتأكيد وجودها» بحلول السبت. وأخذت العيّنة من صخرة بحجم محفظة للمستندات تحمل اسم «روشيت».

وكان الروبوت الجوّال «برسيفرنس» فشل في أغسطس الماضي في محاولته لأخذ قطعة صخرية من المريخ، هي الأولى من حوالى 30 عيّنة من المقرر إعادتها إلى الأرض خلال سنوات لتحليلها.

وترمي هذه الخطوة إلى البحث عن علامات لحياة قديمة، مثل آثار حياة جرثومية متحجرة في الصخور، وأيضا لفهم جيولوجيا المريخ بشكل أفضل. وكانت المهمة انطلقت من فلوريدا قبل عام ونيّف.

وهبط «برسيفرنس»، وهو بحجم سيارة دفع رباعي كبيرة، في 18 فبراير عند فوهة جيزيرو التي يعتقد العلماء أنها كانت تضم بحيرة عميقة قبل 3.5 مليارات سنة. وهذه البيئة قد تكون أوجدت الظروف اللازمة للحياة خارج كوكب الأرض.

وتخطط وكالة «ناسا» لمهمة بهدف إعادة العينات إلى الأرض في ثلاثينات القرن الحالي من أجل تحليلها باستخدام أدوات أكثر تعقيدا من تلك التي يمكن إحضارها إلى المريخ حاليا.

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