وضع مقلق للجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 01:45 مساء
صورة ملتقطة من شاشة «ناسا» لألواح شمسية على محطة الفضاء الدولية، 20 يونيو 2021 (أ ف ب)

يثير تداعي الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية القلق بعدما انتهت صلاحية استخدام الكثير من معدّاته، وفق ما أفاد مسؤول رفيع المستوى في الهندسة الفضائية الروسية.

وقال فلاديمير سولوفييف، كبير المهندسين في شركة «آر كاي كاي إنيرغيا» المكلّفة صيانة هذا الجزء من المحطة، في تصريحات لوكالة الإعلام «ريا نوفوستي» إن «الوضع الحالي للشقّ الروسي يثير القلق بالفعل»، وفق «فرانس برس».

وأفاد بأن «80% تقريبا من الأنظمة بلغت نهاية صلاحية استخدامها، ما يعني أنه عندما تنتهي صلاحية هذه الأنظمة كلّها، قد تطرأ على الفور أعطال يتعذّر إصلاحها».

وكانت روسيا تحدثت مرارا في الأشهر الأخيرة عن احتمال انفصالها عن شركائها في محطة الفضاء الدولية (الولايات المتحدة وكندا واليابان ووكالة الفضاء الأوروبية) بعد 2025 لإنشاء محطتها الخاصة في المدار، مشيرة، خصوصا إلى تداعي بناها التحتية في هذه المنشأة.

وأثارت عدّة أعطال مخاوف من أن تهدّد المشاكل البنيوية القسم برمّته وأمن الطواقم.

وكشف سولوفييف، الإثنين، عن وجود تصدّعات في وحدة «زاريا» التي تعود للعام 1998. أما وحدة «زفيزدا»، فهي شهدت تسرّبات هواء أكثر من مرّة، بين 2019 و2021.

وكان قد لفت في مطلع أبريل إلى أن صلاحية استخدام محطة الفضاء الدولية بذاتها قد تمدّد إلى 2030، لكن لا بدّ من حسب حساب «لسلسلة من الأعطال» بعد 2025.

وشهد قطاع الملاحة الفضائية الروسية مشاكل عدّة في السنوات الأخيرة، من إخفاقات في العمليات وفضائح فساد. ورغم ذلك، حرص القيّمون عليه على الإعلان عن مشاريع طموحة واحدا تلو الآخر، من بينها تشييد محطة فضائية كبديل لمحطة الفضاء الدولية وقاعدة قمرية مع الصين.

ويتدهور التعاون مع الولايات المتحدة شيئا فشيئا في هذا الصدد في ظلّ توتّر العلاقات الدولية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«غوغل» ترجئ العودة إلى مكاتبها حتى مطلع 2022
اقتصاد
نص بيان اجتماع وزراء خارجية «دول جوار ليبيا» في الجزائر (31 أغسطس 2021)
ليبيا
وزراء خارجية دول جوار ليبيا يتفقون على تفعيل لجنتي السياسة والأمن برئاسة الجزائر...
ليبيا
ألواح شمسية فوق المنازل لإضاءة عتمة لبنان
اقتصاد
تبون يستذكر أزمات الجزائر السابقة للتفاؤل بفرص حل الأزمة الليبية
ليبيا
«التعليم العالي» تبحث عودة الإيفاد بالخارج والقرارات المعطلة
ليبيا
رسميا.. «ريال مدريد» يضم كامافينغا
رياضة عالمية
اشتباك مسلح أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس
ليبيا
بوتين يقدم مكافآت مالية لعناصر القوى الأمنية والجيش قبل الانتخابات التشريعية
دولى
سولشاير يعدد مكاسب التعاقد مع رونالدو
رياضة عالمية
«فرانس برس»: الخليجيون يتدفقون على أوكرانيا وقطاعها السياحي يتحسن
اقتصاد
«الرئاسي» ينتقد تصريحات المشري بخصوص زيارة اللافي إلى تونس
ليبيا
أوكرانيا: العثور على مقبرة جماعية من عهد ستالين تحوي رفات 20 ألف شخض
دولى
تعرف على آخر عسكري أميركي غادر أفغانستان
دولى
«طالبان» تعليقا على الانسحاب الأميركي: «لقد صنعنا التاريخ»
دولى
طائرة رئاسية تنقل المنتخب الوطني لمواجهة أنغولا
رياضة محلية
الدبيبة يدعو «عون وصنع الله» لاجتماع الأحد المقبل
ليبيا
منتخب الغابون يصل إلى بنغازي استعدادا لمواجهة المنتخب الوطني
رياضة محلية
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أول ظهور لكريستيانو رونالدو بقميص «مانشستر يونايتد»