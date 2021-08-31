«أبل» تعتزم إطلاق منصة للموسيقى الكلاسيكية

رمز «أبل» (أ ف ب)

أعلنت «أبل» شراء منصة «برايموفونيك» المتخصَّصة في الموسيقى الكلاسيكية، على أن تطلق العام المقبل تطبيقًا مخصّصًا لهذا النمط الموسيقي، في خطوة هي الأولى من نوعها للشركة التي اقتصرت عروضها الموسيقية على خدمة «أبل ميوزيك».

ورفضت «أبل» الردّ على أسئلة وكالة «فرانس برس» بشأن كلفة الاستحواذ على «برايموفونيك».

وتسعى المنصّة الأميركية الهولندية «برايموفونيك» التي أُطلقت سنة 2018 إلى تقديم بديل عن الخدمات الكبرى للبثّ التدفقي الموسيقي على الإنترنت، وهي توفّر نوعية صوت أفضل بكثير ومجموعة أعمال كلاسيكية أوسع وأكثر ترتيبًا.

ولم يخف توماس ستيفنز المدير العام للشركة وأحد مؤسسيها يومًا أمله في أن يرى أحد عمالقة القطاع يشتري منصّته.

واعتبارًا من الإثنين، لن تقبل المجموعة المشتركين الجدد وستتوقّف عن العمل موقتًا في السابع من سبتمبر، وفق ما جاء في البيان الصادر الإثنين. وسيعرض على مشتركي «برايموفونيك» اشتراكًا مجانيًا لمدّة ستة أشهر في «أبل ميوزيك» بانتظار إطلاق منصّة الموسيقى الكلاسيكية من «أبل» في 2022.

وكشفت المجموعة الأميركية أن هذه الخدمة الجديدة ستُعرض بسعر 9.99 دولار في الشهر، في مقابل 14.99 دولار شهريًا، لـ«برايموفونيك» راهنًا.

وتعهّد أوليفر شوسر نائب رئيس «أبل ميوزيك» و«بيتس» في البيان «تقديم خدمة مخصّصة للموسيقى الكلاسيكية ستكون فعلا الأفضل في العالم».

وليست «براموفونيك» الخدمة الوحيدة المتخصّصة في الموسيقى الكلاسيكية بالبثّ التدفقي. فمنذ العام 2015، تهيمن الألمانية «آيداجيو» على القطاع وقد تمّ تحميلها 1.8 مليون مرّة، بحسب موقع «تيكرانش» المتخصّص في هذا الشأن.

وتعرض «آيداجيو» خدمة مجانية مع إعلانات ودون إمكانية البحث وأخرى مدفوعة الأجر بسعر 9.9 دولار في الشهر.

ولم تعد «أبل» تكشف عن عدد المشتركين في «أبل ميوزيك» منذ يونيو 2019، عند إعلانها تخطّي عتبة 60 مليون مستخدم يدفع اشتراكات.