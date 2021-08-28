تدمير جزئي لمركز الأبحاث الفضائية السويدي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 10:20 صباحا
صورة مؤرخة في 15 نوفمبر 2012 من داخل مركز إسرانج (أ ف ب)

أعلنت مؤسسة «إسرانج» أن حريقا كبيرا اندلع في مركز الأبحاث الفضائية، في شمال السويد، فتسبب بتدمير جزء من البنى التحتية لإطلاق الصواريخ المسبار.

وشب الحريق في وقت مبكر من صباح الخميس، «خلال تجربة مبرمجة لمحرّك صاروخي يعمل بوقود صلب» وتمّ احتواؤه في نهاية فترة بعد الظهر، بحسب ما أفاد مركز الأبحاث الفضائية، وفق «فرانس برس».

ولم تسفر الحادثة عن أيّ إصابات، لكن نُقل أفراد من طاقم العمل إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وألحق الحريق أضرارًا بـ«جزء من البنى التحتية لإطلاق الصواريخ المسبار»، بحسب ما كشف «إسرانج». وأوضح البيان أنه «لا يمكن بعد تقدير هول الأضرار وتداعياتها على عمليات الإطلاق».

ويشكّل المركز المعروف باسمه المختصر «إسرانج» والواقع في منطقة لابلاند السويدية بالقرب من مدينة كيرونا قاعدة أبحاث علمية ومنصة لإطلاق المناطيد والصواريخ المسبار بهدف خصوصا دراسة الشفق القطبي الشمالي ومتابعة إطلاق الصواريخ ومراقبة الأقمار الصناعية.

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