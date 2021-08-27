«مايكروسوفت» تقر بوجود ثغرة في نظامها للحوسبة السحابية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 أغسطس 2021, 11:37 صباحا
شعار مايكروسوفت خلال منتدى في مدينة ليل الفرنسية في 28 يناير 2020 (أ ف ب)

نبّهت «مايكروسوفت» آلاف الشركات التي تتعامل معها من ثغرة في نظامها للحوسبة السحابية عرّضت بياناتها للخطر خلال فترة طويلة من الوقت.

ورُصدت هذه المشكلة قبل أسبوعين بمبادرة من شركة «ويز» المتخصصة في أمن المعلوماتية. وكتب مهندسو الشركة في مدوّنة «تخيّلوا مدى تفاجئنا عندما تسنّى لنا النفاذ بالكامل إلى الحسابات وقواعد البيانات التابعة لآلاف الجهات التي تعتمد خدمة ماكرويوسوفت أجور، ومن بينها مجموعات كبرى»، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وأكدت «مايكروسوفت»: «إصلاح النظام على الفور لضمان أمن زبائننا وحمايتهم»، مشيرة إلى أنها أبلغت المؤسسات المعنية. ومن حيث المبدأ، لم يتمّ استغلال هذا الخلل من قبل برمجيات خبيثة، وفق عملاق المعلوماتية.

طالع: خلل في برمجية من «مايكروسوفت» جعل ملايين البيانات الشخصية مكشوفة

وأفادت «ويز» بأن «مايكروسوفت» سرعان ما أبطلت النظام الذي يشوبه هذا الخلل و»أبلغت أكثر من 30 % من زبائن كوسموس دي بي»، وهو نظام الحوسبة السحابية المعني، بضرورة تغيير مفاتيح النفاذ.

لكن الخطر لم يزل بعد، خصوصا أن جهات أخرى لم تبلّغ قد تكون معنية وأن هذه الثغرة «كان من الممكن استغلالها طوال أشهر أو حتّى سنوات»، بحسب الباحثين.

وتعدّ «مايكروسوفوت» ثاني كبرى المجموعات في مجال الحوسبة السحابية في العالم، بعد «أمازون». ويشهد هذا القطاع نموّا كبيرا منذ سنوات وانضمّ إليه مزيد من الزبائن خلال الوباء، إثر انتشار ممارسات العمل من بعد وازدياد استعمال الخدمات الرقمية.

ويشكّل هذا النبأ ضربة جديدة لـ«مايكروسوفت» التي تعرضّت خواديم حسابات البريد الإلكتروني فيها لهجمة معلوماتية واسعة النطاق في الولايات المتحدة في أواخر 2020.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

9 قتلى في انفجارات مستودع للذخيرة بكازاخستان (فيديو)
دولى
مقتل 12 عسكريا أميركيا وإصابة 15 آخرين في هجوم مطار كابل
دولى
القبض على بنيامين ميندي بتهمة الاعتداء الجنسي
رياضة عالمية
قرعة دوري الأبطال: سان جرمان يواجه السيتي.. ومعركة جديدة بين برشلونة وبايرن
رياضة عالمية
مانشستر سيتي يوافق على شروط كريستيانو رونالدو
رياضة عالمية
تأسيس «لواء خالد بن الوليد» بمنطقة طبرق العسكرية وتكليف الرائد يحيى البرعصي ...
ليبيا
مسؤولون يوضحون حقيقة وصول «الدولار الليبي» إلى إقليم كردستان
ليبيا
من صنعاء إلى صعدة.. دراجون يمنيون ينطلقون في «رحلة السلام»
عربى
تفاصيل لقاء الدبيبة والنواب بحضور المنفي.. فتح ملف توحيد المؤسسات والإنفاق ...
ليبيا
قائمة منتخب إسبانيا لتصفيات كأس العالم.. غياب لاعبي ريال مدريد واستبعاد بيدري
رياضة عالمية
وفاة الطفل عزو المرجاوي بعد صراع طويل مع المرض
ليبيا
لجنة المسابقات تكشف لـ«الوسط» مقترح إقامة الدوري الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
مدينة سويسرية ضحية هجوم معلوماتي خطير
علوم وتكنولوجيا
نصف المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يتلقون علاجا
طب وصحة
الرئاسة التركية عن العلاقات مع مصر والسعودية: تطورات إيجابية قد تحدث قريبا
عربى
الدبيبة: سأكون خارج ليبيا يوم جلسة الاستجواب.. وأستغرب محاسبة الحكومة قبل صرف ...
ليبيا
واشنطن وحلفاؤها تحذر من «تهديد إرهابي» في مطار كابل
دولى
عقيلة صالح: سنسحب الثقة من الحكومة إذا غابت عن جلسة الاستجواب
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المستقبل للسيارات الكهربائية أم سيارات الهيدروجين؟