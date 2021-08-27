«فيسبوك» قد تطلق محفظة رقمية هذه السنة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 أغسطس 2021, 10:09 صباحا
شعار فيسبوك (أ ف ب)

تستعد «فيسبوك» لإطلاق محفظة إلكترونية تتيح للمستخدمين تخزين العملات الرقمية، بحسب ما قال مسؤول رفيع في الشركة في مقابلة مع موقع أميركي.

وصرَّح ديفيد ماركوس رئيس وحدة العملات المشفّرة لموقع «ذي إنفورمايشن» الإخباري أن مسؤولي الشركة «ملتزمون» بإطلاق المحفظة الرقمية التي تحمل اسم «نوفي» هذه السنة، وفق «فرانس برس».

وكشف ماركوس أنه كان يفضّل إطلاق «نوفي» بالتوازي مع «دييم»، وهي عملة رقمية مربوطة بالدولار قيد التطوير في الشركة، غير أن موعد طرحها ليس أكيدًا بعد.

وقال ديفيد ماركوس خلال المقابلة: «من حيث المبدأ، من الممكن إطلاق نوفي قبل دييم.. لكن ليس هذا ما نريد فعله بالضرورة»، مشيرًا إلى أن الأمر «رهن المدّة اللازمة لتطوير دييم. وهذا ليس من اختصاصي».

وأعلنت «فيسبوك» في 2019، نيتها إطلاق عملة مشفّرة تحت اسم «ليبرا»، لكنها واجهت معارضة من الجهات الناظمة على خلفية مخاوف بشأن الأمن والموثوقية.

وفي ديسمبر 2020، غُيّر اسم «ليبرا» إلى «دييم» وانتقل مقرّ العمليات الخاصة بها من سويسرا إلى الولايات المتحدة في إطار «تحوّل استراتيجي».

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