إعادة تدوير حرارة المحولات الكهربائية في بريطانيا لتوفير التدفئة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 12:35 مساء
أعمدة كهربائية في محطة لشركة «ناشيونال غريد» في شرق لندن، 16 أغسطس 2019 (أ ف ب)

كشفت مجموعتا الطاقة البريطانيتان «ناشيونال غريد»، و«إس إس إي»، الثلاثاء، عن خطة لاستخدام الحرارة المنبعثة من المحولات الكهربائية لتوفير التدفئة للمنازل والشركات، وبالتالي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

واعتبرت «ناشيونال غريد» التي تدير شبكة الكهرباء، و«إس إس إي» التي توفّر التيار أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تقلل من انبعاثات الكربون بنسبة 40% مقارنة بتسخين الغاز، وفقا لبيان.

حتى أن هذا المشروع يتيح وفقا للشركتين تأمين تدفئة «نظيفة» في حال غذيت المحولات الكهربائية لاحقا بالطاقة المتجددة.

وتُهدر الحرارة المنبعثة من المحولات الكهربائية في الوقت الراهن إذ تنتشر في الغلاف الجوي.

ويمكن تطبيق هذه التقنية على محولات الطاقة التابعة لـ«ناشيونال غريد» في إنجلترا وويلز، فستذهب الطاقة المستعادة إلى شبكات «إس إس إي» التي توفر التدفئة والمياه الساخنة للمنازل والشركات.

ولا يزال المشروع راهنا في مرحلة الاختبار، ليس على محول ولكن في مركز «ناشيونال غريد» للاختبارات.

وأشارت صحيفة «ذي غارديان» إلى أن ثمة مبادرات أخرى مماثلة، كتلك التي تقضي باستعادة الحرارة الناتجة عن خط المترو «نورذرن لاين» لتدفئة المنازل في حي أيزلينغتون اللندني، أو الحرارة الجوفية المستمدة من المناجم القديمة في شمال شرق إنجلترا لتأمين التدفئة مدينة دورهام.

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