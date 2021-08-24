خلل برمجي يتسبب بكشف ملايين البيانات الشخصية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 06:50 مساء
ملايين البيانات الشخصية كانت مكشوفة بسبب خلل في برمجية من مايكروسوفت (أ ف ب)

تسبَّب خلل في تكوين برمجية من تصميم «مايكروسوفت»، تستخدمها شركات ومؤسسات متنوعة، في تعريض بيانات ومعلومات شخصية، عددها حوالي 38 مليونًا يعود بعضها لمنصات تعقب حالات الاتصال بالمصابين بفيروس «كورونا»، للخطر.

وأصدرت شركة «أبغارد» المتخصصة في الأمن المعلوماتي، الإثنين، تقريرًا عن تحقيق استغرق شهورًا عدة أظهر أن ملايين الأسماء والعناوين وأرقام الهوية الضريبية وغيرها من المعلومات السرية أصبحت مكشوفة - ولكن لم تتعرض للاختراق- قبل حل المشكلة.

ومن الجهات الـ47 المعنية بهذه المشكلة «أميركان إيرلاينز» و«فورد» و«جي بي هانت» والهيئة الصحية في ماريلاند وإدارة المواصلات العامة في مدينة نيويورك.

وما يجمع هذه الجهات استخدامها برمجية «باور آبس» من «مايكروسوفت» التي تسهّل إنشاء مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول للتفاعل مع الجمهور.

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فعلى سبيل المثال، إذا احتاجت مؤسسة ما إلى أن تستحدث بسرعة بوابة لحجز مواعيد للقاحات، توفر برمجية «مايكروسوفت» هذا الواجهة العامة وإدارة البيانات.

ولكن حتى يونيو 2021، لم يكن تكوين البرمجية التلقائي يؤمّن بشكل مناسب حماية بيانات معينة، على ما أوضح باحثو «أبغارد» الذين أضافوا أن «مايكروسوفت» بادرت بفضل أبحاثهم «إلى إجراء تعديلات في بوابات +باور آبس+».

وقال ناطق باسم شركة التكنولوجيا العملاقة: «تساعد أدواتنا في تصميم حلول على نطاق واسع تلبي مجموعة متنوعة من الاحتياجات. نحن نأخذ الأمان والخصوصية على محمل الجد، ونشجع زبائننا على تكوين المنتجات بطريقة تلبي احتياجات الخصوصية الخاصة بهم على أفضل وجه».

وأكدت المجموعة أنها تبادر إلى إبلاغ زبائنها عند اكتشاف مخاطر تسرب محتملة، لكي يتمكنوا من معالجتها.

لكن «أبغارد» اعتبرت أن من الأفضل تغيير البرمجية بناءً على كيفية استخدامها من الزبائن بدلًا من «النظر إلى القصور الواسع في خصوصية البيانات على أنه خطأ في التكوين من قبل المستخدم، ما يؤدي إلى استمرار المشكلة ويعرض الجمهور للخطر».

ورأت أن «عدد الحسابات التي كانت المعلومات الحساسة فيها مكشوفة يُظهر أن المخاطر المرتبطة بهذه الخاصية (...) لم تؤخذ في الاعتبار بشكل مناسب».

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