إطلاق 34 قمرا صناعيا بريطانيا لتوفير الإنترنت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 أغسطس 2021, 02:12 مساء
لحظة انطلاق صاروخ سويوز محملا 36 قمرا صناعيا، 28 مايو 2021 (أ ف ب)

أُطلق صاروخ «سويوز» الروسي بإدارة مجموعة «أريانسبايس» الأوروبية محملًا 34 قمرًا صناعيًّا جديدًا للمشغل البريطاني «وان ويب»، الذي ينشر كوكبة لتوفير إنترنت عالي السرعة في كل أنحاء العالم.

وأقلع الصاروخ بـ«نجاح» عند الساعة 22.13 بتوقيت غرينتش من قاعدة «بايكونور» الروسية في كازاخستان، وفق ما جاء في بيان صادر عن وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، بحسب «فرانس برس».

وهذه العملية الخامسة لإطلاق أقمار صناعية تنفذ لحساب «وان ويب» هذه السنة، بعد عملية أولى في الأول من يوليو.

وبات في المجموع 288 قمرًا صناعيًّا من هذه الكوكبة في المدار حول الأرض.

وتنوي «وان ويب» التابعة للحكومة البريطانية بالشراكة مع نظيرتها الهندية «بهارتي» تشغيل شبكة إنترنت عالمية بحلول نهاية 2022 تقوم على 650 قمرًا صناعيًّا.

وبمقتضى عقد مع الأوروبية «أريانسبايس» تم تأكيده في سبتمبر 2020، من المرتقب تنفيذ 16 عملية إطلاق لصاروخ «سويوز» بين ديسمبر 2020 وأواخر 2022 لبسط الشبكة كاملة.

وكثيرة هي المشاريع الجارية لتوفير الإنترنت على صعيد العالم بواسطة شبكات من الأقمار الصناعية.

وسبق لشركة «سبايس إكس» الفضائية، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، أن وضعت في المدار أكثر من 1500 قمر صناعي لهذا الغرض في سياق شبكة «ستارلينك».

وللأميركي جيف بيزوس، مؤسس «أمازون»، أيضًا مشروع مماثل يحمل اسم «كويبر».

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