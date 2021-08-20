خروج رائدين في محطة تيانغونغ إلى الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 أغسطس 2021, 02:36 مساء
صورة التقطت للرواد الثلاثة في محطة الفضاء الصينية في 23 يونيو 2021 (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الصينية أن رائدا فضاء صينيان خرجا، الجمعة، مجددا إلى الفضاء، لإنهاء تركيب ذراع آلية في محطة تيانغونغ.

وعرضت قنوات التلفزيون الحكومية مباشرة لقطات من هذا الخروج إلى الفضاء، وهو ثاني نشاط خارج المركبة في خلال شهرين ويندرج في إطار المشروع الفضائي الطموح للصين التي نجحت في إرسال آليات إلى القمر والمريخ، وفق «فرانس برس».

وكان ثلاثة رواد فضاء صينيون انطلقوا منتصف يونيو من صحراء غوبي في شمال غرب الصين، والتحمت مركبتهم بوحدة «تيانهي»، وهي الوحيدة التي باتت موجودة في الفضاء من بين الوحدات الثلاث في المحطة.

وهذه المهمة الفضائية المأهولة «شنتشو-12» هي الأطول في تاريخ المهمات الفضائية الصينية، وسيبقى خلالها الرواد الثلاثة مدة ثلاثة أشهر في المدار.

والجمعة، خرج رائدا الفضاء نيي هايشينغ وليو بومينغ من وحدة «تيانهي» الأساسية للعمل على الذراع الآلية للمحطة، وفق ما أشارت الوكالة الفضائية المكلفة بالرحلات المأهولة.

وبيّنت الصور التي عرضتها قناة «سي سي تي في» العامة الرجلين ببزتهما البيضاء يعملان خارج المركبة التي كانا مربوطين فيها بسلك.

التصوير البانورامي
أشارت القناة أيضا إلى أن رائدي الفضاء مكلفان أيضا ضبط كاميرا للتصوير البانورامي في المحطة. وكانت الصين قرّرت إقامة قاعدة فضائية مأهولة خاصة بها بعد رفض الولايات المتّحدة السماح لها بالمشاركة في محطة الفضاء الدولية.

ومحطة الفضاء الدولية التي تجمع كلاً من الولايات المتحدة وروسيا وكندا وأوروبا واليابان ستُسحب من الخدمة في العام 2024 حتى وإن كانت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لم تستبعد تمديد عمرها لما بعد 2028.

وعند اكتمالها، ستبلغ كتلة تيانغونغ حوالى 90 طنا، ومن المتوقع أن تعمل لمدة أقلها عشر سنوات، بحسب وكالة الفضاء الصينية.

وهي ستكون أصغر بكثير من محطة الفضاء الدولية ومشابهة لمحطة الفضاء السوفياتية «مير» التي أطلقت في العام 1986 وسحبت من الخدمة في 2001.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يخطط لخطف نجمي باريس سان جيرمان ودورتموند
رياضة عالمية
«أمازون» تعتزم فتح متاجر كبيرة بأميركا
اقتصاد
مؤسسة النفط: مليارا دولار إجمالي إيراد المبيعات خلال يوليو
ليبيا
ظهور مفردات «لغة الحرب» مع اقتراب العد التنازلي لساعة الانتخابات
ليبيا
الولايات المتحدة تعلن عدد من قامت بإجلائهم من أفغانستان
دولى
بوكيتينو بعد انضمام ميسي إلى «سان جيرمان»: لن نسجل 10 أهداف في كل مباراة
رياضة عالمية
رسميا.. «يويفا» يعلن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا
رياضة عالمية
لوكاكو يعلن رقمه الجديد مع تشيلسي.. ويتحدث عن القتال من أجل أحلامه
رياضة عالمية
لافروف: طالبان لا تسيطر على كل الأراضي الأفغانية.. وتجرى مقاومتها في بانشير
دولى
المنقوش: نعول على دور روسيا في توحيد المؤسسة العسكرية.. وافتتاح سفارتها ...
ليبيا
مختبر أميركي يعلن تحقيقه «تقدما تاريخيا» في الاندماج النووي
علوم وتكنولوجيا
باريس: 5 شروط مسبقة لاعتراف المجتمع الدولي بطالبان
دولى
حريق جديد خارج عن السيطرة في غابة بكاليفورنيا (فيديو)
دولى
رئيس الأركان الأميركي: لم يكن ثمة مؤشرات إلى انهيار القوات الأفغانية في 11 يوما
دولى
واشنطن: أشرف غني «لم يعد شخصية لها دور» في أفغانستان
دولى
منع دخول العاملين الأجانب إلى ليبيا جوا إلا بعد حصولهم على تأشيرة العمل
ليبيا
الخارجية الروسية: زيارة المنقوش إلى موسكو خطوة مهمة نحو تعزيز تفاعلنا البناء مع ...
ليبيا
بعد أيام من طلب «5+5» تجميد الاتفاقات معها.. تركيا تدافع عن استمرار حضورها ...
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبيرة تغذية تجيب.. متى نأكل التفاح؟