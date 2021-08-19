حماية طبقة الأوزون سمحت بتفادي احترار إضافي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 04:23 مساء
صورة تظهر قيودًا على السرعة على طريق سريع في باريس، 10 أغسطس 1998 (أ ف ب)

سمح بروتوكول مونتريال الذي عزّز جهود مكافحة ثقب الأوزون بتفادي احترار إضافي للكوكب بواقع 2.5 درجة مئوية بحلول 2100، وذلك نتيجة حظر بعض أنواع الرذاذات، وفق ما أظهرت دراسة نُشرت في مجلة «نيتشر».

يتسبب الاحترار المناخي الناجم عن غازات الدفيئة والمقدّر بحوالي 1.1 درجة مئوية مقارنة بالعصر ما قبل الصناعي بسلسلة من الكوارث، من فيضانات قاتلة وموجات حرّ وحرائق وأعاصير، وفق «فرانس برس».

ووُقِّع بروتوكول مونتريال سنة 1987 للقضاء تدريجيًا على غازات مركبات الكلورو فلوروكربون (المستخدمة خصوصًا في أجهزة التبريد والرذاذات) المسؤولة عن «الثقب» في الغشاء الغازي الذي يحمي الأرض من أشعّة الشمس المسبّبة لسرطان البشرة والمؤذية للعيون وللجهاز المناعي.

ولو لم يُعتمد هذا الاتفاق، لكان الاحترار المناخي بلغ 4 درجات مئوية، حتى لو استطاعت الدول حصر ارتفاع الحرارة الناجم عن غازات أخرى دون 1.5 درجة، كما هو منصوص عليه في اتفاق باريس، بحسب هذه الدراسة.

وبالإضافة إلى مهاجمة طبقة الأوزون، تتسبب غازات مركبات الكلورو فلوروكربون بمفعول دفيئة قويّ يحتبس حرارة قد تكون أعلى بعشرة آلاف مرّة من تلك التي يحتبسها ثاني أكسيد الكربون.

لكنّ الباحثين ما كانوا قد تطرّقوا بعد إلى الأثر المحتمل للأشعة فوق البنفسجية الإضافية على قدرة الطبيعة على امتصاص غازات الدفيئة التي ننتجها.

ومنذ الستينيات، امتصّت الغابات والأراضي حوالي 30% من ثاني أكسيد الكربون الناجم عن النشاطات البشرية، فضلا عن 20% من الانبعاثات احتبستها المحيطات.

وبالاستناد إلى نماذج محاكاة، خلص الباحثون تحت إدارة بول يانغ من جامعة لانكاستر إلى أن قدرة النبات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون كانت لتضار بشدّة جرّاء المنتجات التي تؤثّر أيضا على طبقة الأوزون.

وقال بول يانغ إن هذا السيناريو «كارثي لصحة الإنسان والنبات على حدّ سواء».

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