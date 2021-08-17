صاروخ فيغا يضع أقمارا صناعية في المدار

الصاروخ فيغا مقلعا من كورو بغويانا الفرنسية، 2 سبتمبر 2020 (أ ف ب)

وضع صاروخ فيغا أصغر الصواريخ الأوروبية، في المدار ليل، الإثنين - الثلاثاء، خمسة أقمار صناعية بينها ثاني أقمار كوكبة «بليياد نيو» لمراقبة الأرض.

وأقلع الصاروخ عند الساعة 01,47 بتوقيت غرينتش من مركز كورو الفضائي بغويانا الفرنسية في مهمة تستمر ساعتين، وفق «فرانس برس».

بعد أقل من ساعة على الإقلاع وضع القمر الصناعي «بليياد نيو 4» في المدار على ارتفاع 625 كيلومترا. والقمر الصناعي هذا البالغ وزنه أقل من طن من صنع «إيرباص ديفانس» و«سبايس أنتلجينس» التي ستشغله، وفق «فرانس برس».

وهذا القمر المتطور جدا والعالي الدقة هو الثاني من أربعة أقمار في كوكبة «بليياد نيو» بعدما وضع الأول بالمدار في 28 أبريل.

ووضعت «فيغا» في المدار أربعة أقمار نانو أيضا.

وستستخدم وكالة الفضاء الأوروبية ثلاثة منها لمهمات علمية.

وهذا ثاني إطلاق لصاروخ فيغا منذ مطلع السنة من قبل «أريان سبايس» والتاسع عشر منذ أول رحلة لهذا الصاروخ العام 2012. وهي عملية الإطلاق الثالثة من كورو هذه السنة.