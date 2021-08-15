تأجيل رحلة كبسولة «بوينغ» الفضائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 11:32 صباحا
صورة لكبسولة ستارلاينر في مدار حول الأرض وفرتها شركة بوينغ في 2015 (أ ف ب)

بعدما أُرجئت رحلتها إلى محطة الفضاء الدولية الأسبوع الماضي، تعود كبسولة الفضاء «ستارلاينر» إلى أحد مصانع «بوينغ» لأعمال تصليح.

وبهذه الانتكاسة الجديدة، تتأجل هذه الرحلة التجريبية الأساسية لـ«بوينغ» لصالح وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أشهرًا عدة، وفق «فرانس برس».

وستُسحب الكبسولة من الصاروخ «أطلس 5» لتعاد إلى مصنع في مركز كينيدي في فلوريدا، بغية الكشف عليها، حسب بيان صادر عن «بوينغ».

وقال جون فولمر نائب رئيس الشركة ومدير برنامج الرحلات التجارية في «بوينغ» إنه لا يزال «من المبكر جدًّا معرفة» ما إذا كانت هذه الرحلة التجريبية غير المأهولة ستجرى هذه السنة.

وما زالت أربعة صمامات في نظام الدفع «مغلقة»، بالرغم من كل الجهود المبذولة لحل المشكلة، وفق ما جاء في بيان الشركة. وهي ضربة قوية لـ«بوينغ» التي تواجه انتكاسة تلو الأخرى في مشروع «ستارلاينر».

وكانت «ناسا»، التي أوقفت برنامجها للرحلات الفضائية المكوكية سنة 2011، قد استعانت بخدمات «بوينغ» و«سبايس إكس» كي لا تضطر إلى الاعتماد على الصواريخ الروسية للوصول إلى محطة الفضاء الدولية.

غير أن «بوينغ» تأخرت في هذا المجال. فخلال مهمة تجريبية أولى في ديسمبر 2019، لم تنجح كبسولتها في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية وعادت قبل الموعد المحدد، ما شكل ضربة قاسية لعملاق الملاحة الجوية الفضائية.

وأعدت «ناسا» سلسلة من التوصيات للشركة تتعلق خصوصًا بالبرمجيات المستخدمة على متن المركبة التي كانت وراء المشكلة الأساسية خلال تلك الرحلة التجريبية. أما «سبايس إكس» فأحرزت تقدمًا من جهتها، ونقلت عشرة رواد إلى المحطة في مركبتها «كرو دراغون».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا: تظاهرات رافضة للتصريح الصحي للأسبوع الخامس
دولى
بلاغ إلى النائب العام من «الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
«فرانس برس» ترصد محنة مراهق أفغاني جندته «طالبان» رغما عنه
دولى
ميسي ونيمار يغيبان عن سان جيرمان أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي
رياضة عالمية
آرسنال يسقط في ضربة بداية الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
«كورونا».. ما مدى عدوانية متغير (دلتا)؟
طب وصحة
وكالة أميركية تحذر من «مسار مقلق» لكوكب الأرض
دولى
هذا المساء: ملتقى الحوار السياسي ولقاء السفير الأميركي مع حفتر
فيديو
يوليو 2021 أكثر الشهور حرارة على الإطلاق
دولى
كاركاتير خيري - إطلاق حملة تطعيم ضد كورونا في ليبيا
كاريكاتير
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
جريدة «الوسط»: توتر في الداخل وحراك دولي لإنقاذ «الانتخابات»
ليبيا
«بلومبرغ»: بوتين يضغط على حفتر لدعم سيف القذافي «في رئاسة ليبيا»
ليبيا
الدبيبة يعلن تخصيص مليار دينار «منحة زواج».. ومليار و700 مليون دينار لـ«الإقراض ...
ليبيا
«المركزي» ينشر الاعتمادات المستندية للفترة من 29 يوليو إلى 11 أغسطس
ليبيا
«سويس ري للتأمين»: 77 مليار دولار خسائر جراء الكوارث الطبيعية في النصف الأول
دولى
بيان باسم «الإدارة العامة» للمصرف المركزي في بنغازي ينتقد حجم السيولة المخصصة ...
ليبيا
في ذكرى تأسيسه الـ81.. الدبيبة: مؤسسة الجيش لا يمكن أن تنسب لأحد بعينه مهما كانت...
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي فوائد زيت الخردل للشعر الأبيض؟