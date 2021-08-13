قمة الويب تعود بنسخة حضورية إلى لشبونة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 أغسطس 2021, 10:28 صباحا
صورة من نسخة العام 2019 لقمة الويب في لشبونة ملتقطة، 7 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

من المرتقب إقامة الدورة المقبلة من قمة الويب، ملتقى أوساط الاقتصاد الرقمي، بحضور المشاركين في مطلع نوفمبر بلشبونة، بعد نسخة افتراضية العام الماضي بسبب جائحة «كوفيد-19»، وفق ما أعلن القيّمون على الحدث.

وسيقام المؤتمر الموجّه إلى روّاد الأعمال والمستثمرين في مجال التكنولوجيات الحديثة في مركز «ألتيس أرينا» في العاصمة البرتغالية من الأول نوفمبر إلى الرابع منه، بحسب المنظّمين، وفق «فرانس برس».

وقال مؤسس معرض الشركات والتكنولوجيات الناشئة الذي يقام منذ العام 2016 في البرتغال، بادي كوسغراف: «نحن في غاية الحماس لفكرة الاجتماع حضوريًا من جديد».

ومن المتوقّع أن تستقبل قمة الويب التي تقيم أولى فعالياتها الحضورية منذ اندلاع الأزمة الصحية «ألف متحدّث و1250 شركة ناشئة تقريبًا و1500 صحفي وأكثر من 700 مستثمر»، وفق القيّمين على الحدث.

وكُشف النقاب عن كوكبة من المشاركين في هذه الدورة، أبرزهم المفوّضة الأوروبية المعنية بشؤون المنافسة مارغريتي فيستاغر وعدد من أعضاء الحكومة البرتغالية وبراد سميث رئيس «مايكروسوفت»، فضلا عن الممثل الأميركية إيمي بولر.

وكانت نسخة العام 2020 من هذه القمة قد عُقدت بالكامل عبر الإنترنت بسبب الجائحة وجمعت 104 آلاف مشارك، بحسب المنظّمين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات إلى كابل لسحب أفراد من موظفي سفارتها في ...
دولى
الحكومة الأفغانية تعرض «تقاسم السلطة» على «طالبان» مقابل وقف العنف
دولى
كاركاتير حليم - يوم الشباب الدولي (12 أغسطس)
كاريكاتير
طالبان تسيطر على مدينة تبعد 150 كيلومترا عن كابول
دولى
البعثة الأممية: اجتماع ملتقى الحوار الافتراضي يهدف لتحضير الحلول التوافقية
ليبيا
وزيرة العدل: نعمل على مسارين ونسعى لتنفيذ حكم براءة الساعدي القذافي
ليبيا
تونس تسجل درجة حرارة قياسية بلغت 49 درجة مئوية
عربى
رئيس ريال مدريد: ليس لي دخل برحيل ميسي عن برشلونة وأطالب بالاعتذار
رياضة عالمية
المتحورة «دلتا» تعيد مسألة الكمامة إلى الواجهة في الولايات المتحدة
دولى
البيت الأبيض: زيادة إنتاج النفط المقررة من كبار المنتجين غير كافية
دولى
الخليفي: لا عذر لرحيل مبابي عن باريس سان جيرمان بعد التعاقد مع ميسي
رياضة عالمية
ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 شخصا
عربى
السيدة اليعقوبي تطالب بوضع «آلية» لاعتماد القاعدة الدستورية وميثاق وطني للتعايش
ليبيا
أكرم جنين: قدمنا مقترحا للقاعدة الدستورية «خارج الصندوق»
ليبيا
سلطنة المسماري تستعرض أمام ملتقى الحوار مقترحا بشأن بالقاعدة الدستورية
ليبيا
زينينغا: إحالة 4 مقترحات للقاعدة الدستورية إلى ملتقى الحوار.. وتوصية بكيفية ...
ليبيا
بعد بيان «كاف» المهم عن دوري الأبطال والكونفدرالية: ليبيا خارج أفضل 12 اتحادا
رياضة محلية
ضبط أحد المتورطين في إطلاق النار على منزل رئيس مركز شرطة المجابرة
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هكذا تتغلب على ضربة الشمس