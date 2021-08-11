بركان إيتنا ازداد علوًا إلى 3357 مترًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 04:01 مساء
الإيتنا في حالة فوران بشرق صقلية، 16 فبراير 2021 (أ ف ب)

ساهم النشاط الكبير لبركان إيتنا في شرق صقلية المطل خصوصًا على مدينة كاتانيا في ازدياد علوّه إلى 3357 مترًا، وفق ما أعلن المعهد الإيطالي لعلم البراكين.

وجاء في بيان صادر عن المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين أن «النشاط المسجّل العام 2021 أدّى إلى تكدّس كمّيات كبيرة من المواد البركانية الفتاتية وطبقات من المقذوفات البركانية على الفوهية الجنوبية الشرقية، وهي أحدث فوهات البركان الأربع وأكثرها نشاطًا. وحدث من ثم تحوُّل كبير في شكل البركان»، وفق «فرانس برس».

وبفضل تحليل صور ملتقطة بأقمار صناعية، خلُص علماء المعهد إلى أن الفوهة الجنوبية الشرقية تخطّت تلك الشمالية الشرقية الأقدم والأكبر منها في الأصل والتي كانت تُعدّ منذ حوالي أربعين سنة قمّة البركان من دون أيّ منازع.

والعلو المحدّد عند 3357 مترًا يتضمّن هامشًا من الخطأ بواقع ثلاثة أمتار تقريبًا، وتم التوصُّل إليه بالاستناد إلى صور التقطها قمر «بليياد» الصناعي في إطار شراكة دولية سمحت بتحديث النموذج الرقمي للإيتنا.

وأثّر هذا النشاط الشديد للبركان على سكّان المناطق المجاورة في الأشهر الأخيرة.

وتخبر تانيا كانيتسارو، وهي متقاعدة تعيش في كاتانيا: «منذ فبراير، شهدنا على 55 حادثا على الأقلّ».

وتردف «قد يصل الهدير إلى كاتانيا حيث تهتزّ نوافذ المنازل ويتساقط الرماد المحمّل في الهواء على الشوارع والشرفات بانتظام، فتتّشح المنطقة بالسواد».

ومنذ العام 1980، تقع قمة البركان على الفوهة الشمالية الشرقية التي بلغ علوها 3350 مترًا إثر الفورانات في سبتمبر 1980 وفبراير 1981. وانخفض علوّ البركان إلى 3326 مترًا سنة 2018 بسبب انهيارات على حافة الفوهة.

ويُعدّ الإيتنا الممتدّ على 1250 كيلومترًا مربعًا أعلى بركان نشط في أوروبا، مع ثوران منتظم منذ 500 ألف سنة تقريبًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السودان يقرر تسليم البشير والمطلوبين الآخرين في ملف دارفور لـ«الجنائية الدولية»
عربى
42 قتيلا جراء أكثر من 70 حريقا في الجزائر
عربى
في أول تعليق له.. ميسي يكشف السبب وراء انضمامه إلى «سان جيرمان»
رياضة عالمية
رسميا.. ميسي في «حديقة الأمراء» حتى 2023
رياضة عالمية
في ذكرى تأسيسه الـ81.. الدبيبة: مؤسسة الجيش لا يمكن أن تنسب لأحد بعينه مهما كانت...
ليبيا
نيمار لـ«ميسي»: معا من جديد
رياضة عالمية
ليبيا تستقبل 3727 طنا من الفواكه والخضروات عبر منفذ رأس أجدير خلال يوليو
ليبيا
رحيل الفنان عيسى عبد الحفيظ متأثرا بـ«كورونا»
ثقافة وفن
5 قتلى جراء حرائق الغابات في الجزائر
عربى
مراجعة أميركية محتملة بشأن نشر وثائق سرية خاصة بهجمات سبتمبر
دولى
تأكيد أول إصابة بفيروس «ماربورغ» في غينيا غرب أفريقيا
دولى
عادل جمعة: إردوغان رفع القيود المفروضة على خطابات الضمان التركية لمؤسسات ليبية
ليبيا
ذكرى تأسيس الجيش الليبي.. البداية بدعوة من الأمير إدريس السنوسي
ليبيا
وثائقي حول دور الروس في ليبيا يخرج «طباخ بوتين» عن صمته
ليبيا
حفتر: الجيش الليبي لن يكون خاضغا لأي سلطة
ليبيا
ناغازاكي اليابانية تحيي الذكرى السادسة والسبعين للقصف النووي الأميركي
دولى
مستشفى الهواري يحذر من ارتفاع الوفيات بالذبحة الصدرية: زيادة ملحوظة بين الشباب
ليبيا
موظفو مجلس الوزراء ببنغازي يدينون خطف رئيس الديوان أثناء وجوده في طرابلس ...
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعليق الدراسة إلى 19 أغسطس باستثناء بلديات الجنوب الشرقي ومن سرت إلى امساعد