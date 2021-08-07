محاولة أولى فاشلة للروبوت «برسيفرنس»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 أغسطس 2021, 01:44 مساء
صورة وزعتها وكالة ناسا، 6 أغسطس 2021 تظهر ظل الروبوت الجوال برسيفرنس على كوكب المريخ (أ ف ب)

فشل الروبوت الجوال «برسيفرنس» في محاولته لأخذ قطعة صخرية من المريخ، حسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الجمعة.

والعينة المفترضة هي الأولى من حوالي 30 أخرى، من المقرر إعادتها إلى الأرض خلال سنوات لتحليلها، حسب «فرانس برس».

ونشرت الوكالة، في وقت سابق من يوم الجمعة، صورًا أظهرت بوضوح كومة صغيرة بجوار ظل المركبة فيها ثقب بوسطها، وهو الأول الذي حفره الروبوت على الكوكب الأحمر.

وكتب مدير العلوم في وكالة الفضاء الأميركية توماس زوربوكن عبر «تويتر» حينها: «بدأ جمع العينات!». لكن البيانات التي أرسلتها المركبة إلى الأرض تشير إلى أنه لم يتم جمع أي عينة في هذه المحاولة الأولى لأخذ عينات الصخور.

وقال زوربوكن في بيان: «هذه ليست النتيجة التي كنا نتوخاها... ثمة دائمًا مجازفة عند الشروع في استكشاف غير مسبوق». وأضاف: «أنا واثق من أن لدينا الفريق المناسب لهذه العملية وسنثابر لإيجاد حل لضمان النجاح في المستقبل».

جمع العينات
من المتوقع أن تستغرق عملية جمع عينة، وهي بحجم طبشورة وتوضع داخل أنبوب مغلق بإحكام، حوالي أحد عشر يومًا في المجموع.

وترمي هذه الخطوة إلى البحث عن علامات لحياة قديمة، مثل آثار حياة جرثومية متحجرة في الصخور، وأيضًا لفهم جيولوجيا المريخ بشكل أفضل. وكانت المهمة انطلقت من فلوريدا قبل عام ونيّف العام.

وهبط الروبوت الجوال، وهو بحجم سيارة دفع رباعي كبيرة، في 18 فبراير عند فوهة جيزيرو التي يعتقد العلماء أنها كانت تضم بحيرة عميقة قبل 3.5 مليار سنة. وهذه البيئة قد تكون أوجدت الظروف اللازمة للحياة خارج كوكب الأرض.

وتخطط وكالة (ناسا) لمهمة بهدف إعادة العينات إلى الأرض في ثلاثينيات القرن الحالي من أجل تحليلها باستخدام أدوات أكثر تعقيدًا من تلك التي يمكن إحضارها إلى المريخ حاليًا.

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