«بوينغ» ترجئ مهمتها غير المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 01:09 مساء
صاروخ يحمل كبسولة «ستارلاينر» من صنع «بوينغ» في قاعدة كاب كانفرال في فلوريدا، 2 أغسطس 2021 (أ ف ب)

أعلنت «بوينغ» تأخير رحلتها التجريبية غير المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية بسبب مشكلة في نظام الدفع، مؤجّلة استحقاقا مهمّا لها بعد محاولة أولى منيت بالفشل سنة 2019.

وكان من المتوقع أن تنطلق المركبة التي تحمل اسم «ستارلاينر» إلى الفضاء من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا عند الساعة 13,20 بالتوقيت المحلي (17,20 ت غ) على متن صاروخ «أطلس 5» من صنع الكونسورسيوم «يونايتد لونش آلاينس»، وفق «فرانس برس».
لكن قبل ساعتين من الإقلاع، أعلنت «بوينغ» إلغاء الرحلة عبر حسابها في «تويتر».

وجاء في تغريدة نشرتها «بوينغ سبايس»، «نؤكّد اليوم إلغاء إطلاق مهمة ستارلاينر أوربيتال فلايت تيست-2».

وبحسب بيان صدر عن وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، لم تؤجّل الرحلة بسبب سوء الأحوال الجوّية، بل بسبب «مؤشرات غير متوقعة خاصة بالصمامات في نظام دفع ستارلاينر».

وحدّد الموعد الجديد لإطلاق المهمة عند الساعة 12,57 (16,57 بتوقيت غرينيتش)، الأربعاء.

وكان من المفترض إجراء هذه المهمة التجريبية، الجمعة، لكنها أرجئت إلى، الثلاثاء، بعدما شغّلت مركبة روسية محركاتها للدفع بشكل مباغت إثر التحامها بمحطة الفضاء الدولية، فتغيّر اتجاهها.

وكانت ناسا التي أوقفت برنامجها للرحلات الفضائية المكوكية سنة 2011 قد استعانت بخدمات «بوينغ» و«سبايس إكس» كي لا تضطر إلى الاتّكال على الصواريخ الروسية للوصول إلى محطة الفضاء الدولية.

غير أن «بوينغ» تأخّرت في هذا المجال. فخلال مهمة تجريبية أولى في ديسمبر 2019، لم تنجح كبسولتها في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية وعادت قبل الموعد المحدّد لعودتها، الأمر الذي شكّل ضربة قاسية لعملاق الملاحة الجوّية الفضائية.

وأعدّت «ناسا» سلسلة من التوصيات للشركة تتعلّق خصوصا بالبرمجيات المستخدمة على متن المركبة التي كانت وراء المشكلة الأساسية خلال تلك الرحلة التجريبية.

أما «سبايس إكس» فأحرزت تقدّما من جهتها ونقلت عشرة رواد إلى المحطة في مركبتها «كرو دراغون».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سليمان الحراري: دون توحيد المؤسسة العسكرية لن تنجح الانتخابات
ليبيا
الرقابة الإدارية تتدخل بتحقيقات عاجلة ودقيقة في أزمة ملاريا منتخب الكرة المصغرة ...
رياضة محلية
الصين: السلطات في ووهان ستُخضع جميع سكّانها لفحوص كورونا من جديد
دولى
بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»
طب وصحة
عقيلة صالح: من الطبيعي ألا يترشح للرئاسة المحكوم عليه من الجنائية الدولية
ليبيا
ما هي شروط الترشح وإجراءاته في مشروع قانون انتخاب الرئيس؟
ليبيا
«مجلس الدولة»: لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية تنجز عملها خلال عشرة أيام
ليبيا
حصيلة قياسية .. 59.5 ألف إصابة بـ«كورونا» في ليبيا خلال يوليو
ليبيا
الدبيبة: سنفرض لقاح «كورونا» على كل الليبيين.. ولا سفر إلا بالحصول عليه
ليبيا
دراسة أميركية: ليبيا تحولت إلى «بوابة» لتهريب السلع التركية والصينية
ليبيا
سيف القذافي عن عودته إلى المشهد الليبي: عليك أن تعود خطوة خطوة مثل راقصة تعرّ
ليبيا
سيف القذافي لـ«نيويورك تايمز»: عازم على العودة إلى الساحة السياسية
ليبيا
لجنة «5+5» تعلن البدء في الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب
ليبيا
جريدة «الوسط»: التشريعات الانتخابية «رهينة المجلسين»
ليبيا
باحث أميركي يحث بايدن على التدخل في الأزمة الدستورية الليبية.. ويقترح لها حلا
ليبيا
مسؤول أميركي بارز يكشف موقف واشنطن بشأن دور حفتر في مستقبل ليبيا
ليبيا
مركز أميركي: روسيا قد تدعم حفتر والحكومة الموقتة عسكريا.. وتركيا لن توقفها
ليبيا
صنع الله يكشف قصة ادعاء «سيدة عربية» تمثيل مؤسسة النفط في منتدى دولي
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: شكل تخيلي لسوناتا 2021