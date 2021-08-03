«غوغل» تكشف عن نموذج جديد من هواتف «بيكسل»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 11:39 صباحا
صورة لهاتف «بيكسل 6» وزعتها «غوغل»، 30 يوليو 2021 (أ ف ب)

كشفت «غوغل» عن النموذج الجديد من هاتفها الذكي «بيكسل» المزوّد بشريحة تقوم على الذكاء الصناعي مصنوعة على نسق معالجات مراكز البيانات.

ومن المزمع طرح «بيكسل 6» في السوق في فترة لاحقة من هذه السنة، وهو يعمل بتقنية الجيل الخامس (5 جي) وفيه رقاقة «تنسور». ولم يُكشف بعد عن الموعد المحدّد لتسويقه وعن سعره، وفق «فرانس برس».

وقال ريك أوسترلو نائب رئيس «غوغل ديفايسز» خلال إيجاز إعلامي في مقرّ الشركة في سيليكون فالي «إنه بشكل عام نظام محمول يتمحور على شريحة قائمة على الذكاء الصناعي»، مقرّا «نحن متحمّسون جدّ، ونمهّد الطريق لنموّ المشروع».

و«بيكسل 6» مجهّز بمجموعة من اللواقط الاستشعارية للتصوير على الناحية الخلفية للهاتف وتمتد شاشته على 16,2 سنتيمترا وهو متوفّر أيضا بنموذج «برو» المتخصص بحجم أكبر بقليل.

لم تستحوذ هواتف «بيكسل» التي تصنعها «غوغل» سوى على حصّة بسيطة من السوق العالمية للهواتف الذكية التي تسيطر عليها «سامسونغ» و«آبل»، إلى جانب المصنعين الصينيين.

وتعد هذه الهواتف وسيلة تسمح لـ «غوغل» باستعراض قدرات نظام «أندرويد» لتشغيل الأجهزة المحمولة الذي تطوره، وهو نظام مجاني يشكل مرجعا للمصنعين الآخرين.

وقال سوندار بيشاي المدير العام لـ«غوغل»، «لطالما صممنا منتجاتنا بحيث نرتقي بالتكنولوجيا»، مشيرا إلى أن «شريحة تنسور المكيفة استغرقت أربع سنوات من العمل وارتكزت على خبرة غوغل في مجال المعلوماتية الممتدة على عقدين».

وكشفت «غوغل» عن منتجها هذا القائم على شريحة ذكية في وقت يواجه فيه العالم نقصا في إنتاج الشرائح انعكس على عدة قطاعات، من صناعة السيّارات إلى الكمبيوترات.

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