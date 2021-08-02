هجوم معلوماتي على الموقع الإلكتروني لمنطقة روما

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 أغسطس 2021, 02:05 مساء
شرطي من بلدية روما بوسط العاصمة الإيطالية، 24 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

تعرض الموقع الإلكتروني لمنطقة لاتسيو الإيطالية التي تنتمي إليها روما لهجوم معلوماتي حال دون التمكن من استخدامه، لا سيما في ما يخص حجز موعد لتلقي لقاح «كوفيد-19»، وفق ما كشفت سلطات المنطقة على حسابها في «تويتر».

وجاء في التغريدة أن «هجوما شنّه قراصنة معلوماتية يطاولنا راهنا.. وكل خدمات التصدي والتحقق جارية لتفادي امتداد انقطاع الخدمات»، وفق «فرانس برس».

واعتذرت السلطات من المستخدمين عن هذه الحادثة، مشيرة إلى أن «العمليات الخاصة بالتلقيح قد تشهد تأخرا».

وتعذر الاطلاع على الموقع، صباح الأحد، بحسب مكتب وكالة «فرانس برس». والأمر سيان بالنسبة إلى القسم المخصص لحجز مواعيد التلقيح.

وخضع للتطعيم 66 % من السكان البالغين في المنطقة حيث تنتشر سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا على نطاق واسع متسببة بـ 80 % من الإصابات الجديدة بـ«كوفيد-19»، وفق ما أعلن أليسيو داماتو المسؤول الإقليمي عن شؤون الصحة قبل يومين.

وعلى الصعيد الوطني، تلقى 60 % من السكان الذين تخطوا الثانية عشرة (أكثر من 32 مليون شخص) جرعتي اللقاح وتم توفير 68,5 مليون جرعة لقاح في المجموع لإيطاليين، بحسب ما جاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.

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