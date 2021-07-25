شراكة بين «ناسا» و«سبايس إكس» في رحلة القمر المتجمد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 يوليو 2021, 10:16 صباحا
صاروخ فالكون هيفي من تطوير «سبايس إكس» في مركز كينيدي الفضائي للناسا في فلوريدا في 24 يونيو 2019 (أ ف ب)

اختارت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) شركة «سبايس إكس» لرحلتها المزمعة إلى القمر المتجمد أوروبا، وهو من أقمار كوكب المشتري.

ويعد ذلك انتصارًا جديدًا يُسجَّل لحساب الملياردير إلون ماسك، الطامح للتعمق في استكشاف المنظومة الشمسية، وفق «فرانس برس».

ومن المرتقب إطلاق مهمة «أوروبا كليبر» في أكتوبر 2024 بواسطة الصاروخ «فالكون هيفي» من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا. وتبلغ قيمة العقد المبرم 178 مليون دولار.

وكان من المقرّر سابقا أن يُستخدم في هذه المهمة صاروخ «سبايس لونش سيستيم» «اس ال اس» للناسا، لكن عملية تطوير هذا الأخير واجهت تأخيرات وتجاوزت ميزانيتها.

وبما إن «اس ال اس» ليس جاهزًا بعد، اختير «فالكون هيفي» لتنفيذ مهام تجارية وحكومية منذ تدشينه في 2018. ومن المفترض أن يجري المسبار المداري 40 إلى 50 جولة قريبة حول أوروبا، في مسعى إلى تحديد إذا ما كان هذا القمر المتجمّد يحتضن ظروفا مواتية للحياة.

وهو سيكون مجهّزًا بكاميرا وأجهزة لقياس الطيف تعطي صورًا عالية الدقّة وخرائط عن سطح الغلاف الجوّي، فضلا عن رادار لاختراق طبقة الجليد والبحث عن مياه سائلة تحتها.

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